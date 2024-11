Le Maroc en passe de s'imposer comme une destination privilégiée pour les investisseurs et les touristes

Le Maroc est en passe de devenir une destination de choix tant pour les investisseurs que pour les touristes, grâce à son développement rapide et sa position stratégique, a affirmé, mardi à Casablanca, le directeur général de la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), Imad Barrakad.



La trajectoire de croissance du Royaume est impressionnante, et le potentiel d'expansion continue dans les mois et les années à venir est considérable, a souligné M. Barrakad lors de l’ouverture du premier "Morocco Showcase Summit : Tourism, Hospitality, Invest".



Il a, dans ce cadre, mis l'accent sur l'importance de la ville de Casablanca, principal pôle économique du Maroc, précisant qu'elle incarne un parfait équilibre entre vie contemporaine et riche patrimoine, faisant d'elle une destination incontournable pour ceux en quête d'expériences culturelles ou d'opportunités d'investissement, rapporte la MAP.



Cette ville offre également un cadre de vie unique, attirant un large éventail de personnes, des touristes aux investisseurs commerciaux, tous séduits par son atmosphère dynamique et florissante, a-t-il soutenu.



Par ailleurs, M. Barrakad a indiqué que le Maroc, grâce à ses réformes économiques ambitieuses et son ouverture aux investissements étrangers, se positionne comme un acteur clé dans la région, notant que la réalisation de projets d'infrastructures modernes contribue de manière significative à l'amélioration de son attractivité.



Dans la même veine, le directeur général d’API Events, Murray Anderson, a mis en avant les progrès du Royaume, qui est en passe de devenir rapidement un leader mondial du tourisme, avec un potentiel en constante expansion.



Avec sa riche culture, sa position stratégique et ses marchés florissants, le pays est bien positionné pour une croissance soutenue dans le secteur du tourisme, a-t-il relevé, ajoutant que les atouts fondamentaux du Maroc en font une destination privilégiée pour les investissements internationaux, avec un avenir prometteur pour ses secteurs de l’hôtellerie et de l’immobilier.



Et de poursuivre que le Maroc se distingue comme une référence en matière de tourisme, et son développement continu ouvre la voie à des opportunités de croissance passionnantes. En outre, M. Anderson a réaffirmé l'engagement d'API Events à soutenir cette croissance en réunissant des investisseurs, des opérateurs, des développeurs, des banquiers et des partenaires financiers du monde entier, mettant en exergue l'importance de cet événement, qui constitue une plateforme pour explorer les opportunités d'investissement, renforcer l'engagement avec les marchés dynamiques du Maroc et contribuer au développement global du secteur.



Co-organisé par la SMIT et API Events les 19 et 20 novembre 2024 à Casablanca, ce sommet réunit plus de 300 investisseurs, hôteliers et leaders du tourisme en provenance de 15 pays, et offre aux participants l’opportunité de découvrir les potentialités d’un des marchés touristiques les plus attractifs au monde.



En plus des conférences et des panels, cet événement a facilité des rencontres d’affaires visant à renforcer les liens entre les acteurs clés de l’industrie hôtelière et touristique et à promouvoir l’investissement dans le secteur au Maroc.



Les discussions ont porté sur des sujets stratégiques comme le développement d'infrastructures hôtelières, la diversification de l'offre touristique et l'intégration des technologies dans la gestion du secteur.