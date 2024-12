Le Maroc associé à la cinquième édition de la Bienalsur en 2025

Le Maroc sera à nouveau associé à la cinquième édition de la Bienalsur (Biennale internationale d'art contemporain du Sud), qui parcourra une trentaine de pays entre juillet et décembre 2025.



Lors d’une rencontre avec des journalistes étrangers accrédités en Argentine, le directeur de la Bienalsur, Anibal Jozami, a confirmé que l’étape marocaine est programmée pour la cinquième édition de cet événement qui est devenu, en 10 ans d’existence, une référence pour l'art dans les pays du Sud.



Jozami et la directrice artistique de la manifestation, Diana Wechsler, ont fait savoir que plus de 5.000 artistes du monde entier ont soumis le fruit de leur créativité pour participer à la cinquième édition de cet événement mondial.



L’édition 2025 de la Bienalsur, qui a choisi pour thème les dystopies, confirme que malgré les obstacles, cette aventure fêtera son 10ème anniversaire, en étendant le spectre des pays concernés et en incluant de nouvelles destinations.



Les deux initiateurs de cette manifestation artistique ont rappelé que le projet de la Bienalsur était né à l'Université «Tres de Febrero» (UNTREF) avec un focus sur les expressions artistiques dans les pays du sud. Cette vision a évolué avec le temps pour englober des pays des cinq continents. L’édition 2025 sera installée sur 80 sites dans une trentaine de pays.



En 2023, la Bienalsur avait choisi le Musée national de la photographie de Rabat, qui a abrité une exposition collective de photographies et de vidéos, sous le thème « Entre temps et espaces ».



Avaient participé à cette exposition 17 artistes du Maroc et de plusieurs pays d'Amérique latine, dont Amine El Gotaibi, Hakim Benchekroun, Lamia Naji, Fatima Mazmouz, Khalil Nemmaoui, Mehdy Mariouch (Maroc), Carolle Benitah (Maroc-France), Ananké Asseff, Hugo Aveta, Marcela Bosch, Adriana Lestido (Argentine), Luz María Bedoya, Carolina Cardich (Pérou), Celeste Rojas Mujica (Chili), Rogelio Septimo (Mexique), Aline Motta (Brésil) et Oscar Muñoz (Colombie).



L'exposition se voulait un dialogue visuel et conceptuel entre des cultures variées, emmenant le public dans un voyage à travers des espaces qui les confrontent à l'immensité, à la solitude, au vide, ainsi qu'aux empreintes laissées par les communautés et à l'influence réciproque de ces éléments, transformant le Musée national de la photographie de Rabat en un lieu d'échange et de réflexion.



La Bienalsur est une plateforme artistique et culturelle pour la coopération entre les musées, les centres culturels et les universités du monde entier, lancée par l'Université "Tres de Febrero", dans le but de mettre en avant les artistes du Sud et d'établir une nouvelle vision de l'art contemporain.