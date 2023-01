Le Maroc a récupéré près de 84% des touristes en 2022

La ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a indiqué lundi que le Maroc a réussi à récupérer près de 84% de touristes au cours de l'année 2022 par rapport à 2019, soit 11 millions de voyageurs.



En réponse à une question orale à la Chambre des représentants sur le secteur touristique, Mme Ammor a souligné l’engouement touristique important qu’à connu le Maroc avec la récupération de 84% des voyageurs, à l’heure où le taux de recouvrement mondial ne dépasse pas les 65%, notant que les recettes touristiques se sont établies à 81,7 milliards de dirhams (MMDH) à fin novembre, soit un taux de recouvrement de 112%.



Pour ce qui est du tourisme interne, Mme Amour a relevé que le taux de reprise dépasse les 101% par rapport à 2019, s'attendant "à une reprise croissante, surtout après le rayonnement qu'a connu le Maroc lors de la Coupe du monde au Qatar". Et d’ajouter que ce résultat revient à l’approche sage adoptée par le Royaume dans la gestion de la crise sanitaire, sous le leadership visionnaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Mme Ammor a également souligné l'importance de l'appui apporté par l'Etat dansle cadre du plan d'urgence de soutien au secteur touristique, d'une valeur de 2 MMDH, en plus du processus de promotion et de commercialisation, de garantie des vols à destination du Maroc, et de la pleine implication des professionnels et autres partenaires.



Dans ce cadre, la ministre a rappelé qu’une étude a été réalisée, en coordination avec l'Office national marocain du tourisme, afin d'œuvrer pour la mise en place de fondamentaux pour le développement durable du tourisme interne en encourageant l'investissement dans le produit touristique le plus demandé par les touristes marocains, et en renforçant la promotion du produit national, en plus de la coordination avec le ministère en charge de l'éducation nationale pour ce qui est des vacances régionales.