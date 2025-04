Le Maroc à l'honneur au Festival de Venise 2025

Le Maroc sera mis à l'honneur, pour la première fois, dans le cadre du "Venice Production Bridge Focus", aux côtés du Royaume-Uni et du Chili, annonce le Centre cinématographique marocain (CCM).



Cette distinction s'inscrit dans la stratégie de promotion internationale portée par le CCM, en phase avec les chantiers engagés en matière de coproduction, de diffusion et de valorisation des talents émergents, indique le CCM dans un communiqué.



Le cinéma marocain sera mis en avant à travers sa participation aux principaux temps forts du Venice Production Bridge, à savoir : le "Venice Gap-Financing Market", consacré aux projets en recherche de financement et le "Book Adaptation Rights Market", dédié aux œuvres littéraires adaptables à l’écran, ajoute la même source.



Il s'agit aussi du "Final Cut in Venice", centré sur les films en postproduction et du "Meet the Streamers", en lien avec les principales plateformes mondiales, outre une sélection de projets immersifs.



Une délégation marocaine représentative, composée du CCM et de professionnels du secteur, accompagnera cette présence, ajoute le communiqué, notant qu'elle incarne une ambition collective portée par un écosystème en mouvement, déterminé à renforcer ses partenariats professionnels sur les grands marchés internationaux.