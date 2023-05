Le Maroc a adopté une approche "pertinente" face au Covid et à la guerre en Ukraine

Face aux conséquences de la pandémie du Covid-19, de la guerre en Ukraine et des sécheresses, le Maroc a mis en place une approche duale “pertinente”, affirme le vice-président de la Banque mondiale pour la région MENA, Farid Belhaj.



Parmi les mesures prises par le Royaume pour aider les citoyens les plus vulnérables, M. Belhaj cite, dans un entretien, publié lundi par le magazine panafricain “Jeune Afrique”, le registre unique permettant de cibler les subventions destinées aux personnes éligibles, ainsi que l'assurance maladie obligatoire.



“Cette approche duale me semble pertinente, car elle prend en compte à la fois l’urgence sans compromettre l’avenir économique du pays avec des politiques trop lourdes d’un point de vue budgétaire”, relève-t-il.