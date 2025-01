Le HCP s’attend à une croissance de 4,2% de la demande intérieure en 2025

Après une progression estimée à 4,9% en 2024, la demande intérieure devrait continuer de soutenir l’activité économique, avec une hausse de 4,2% en 2025, selon les estimations du Haut-commissariat au plan (HCP).



Des projections de l’institution publique, il ressort qu’elle devrait ainsi contribuer à hauteur de 4,6 points à la croissance du PIB, contre une contribution de 5,3 points attendue en 2024.



Dans son Budget économique prévisionnel 2025 qu’il vient de rendre public, le HCP prévoit que la consommation des ménages en 2025 devrait s’accroitre de 3% après 3,2% estimé en 2024. Cette tendance s’explique notamment par un niveau maitrisé de l’inflation et par une amélioration des revenus suite aux augmentations salariales décidées dans le cadre du dialogue social, à la bonne tenue des transferts des MRE, et à la poursuite de l’attribution des aides sociales directes. Ainsi, la contribution de la consommation des ménages devrait atteindre près de 1,8 point à la croissance du PIB en 2024 et 2025.



Ainsi, tenant compte de la consommation des administrations publiques qui devrait enregistrer une évolution de 4,1% en 2025 après une hausse attendue de 3,9% en 2024, la consommation finale nationale devrait afficher un accroissement de près de 3,3% en 2025 après 3,4% estimé une année auparavant, contribuant à hauteur de 2,6 points à la croissance du PIB, après 2,7 points en 2024.



L’investissement brut devrait continuer sa reprise entamée en 2023, profitant de l’impact positif des différents chantiers prévus et en vigueur, notamment dans le cadre de la poursuite de l’orientation favorable de la politique budgétaire en matière d’investissement, de préparatifs pour l’organisation des manifestations internationales et de la tendance évolutive des IDE. Il devrait se raffermir de 6,7% en 2025, après une hausse de 9,1% estimée en 2024, contribuant de 2 points à la croissance en 2025.