Le HCP et le Centre d'analyse des données mondiales sur la migration renforcent leur coopération

Le Haut-Commissariat au plan (HCP) et le Centre d'analyse des données mondiales sur la migration (CMADM), ont tenu la semaine dernière une rencontre à Rabat au cours de laquelle ils ont convenu du renforcement de l'échange d'expériences dans les domaines de leur compétence et des perspectives de leur concertation pour une analyse pertinente des données disponibles sur la migration régionale et mondiale. A cette occasion, le Haut-commissaire au plan, Ahmed Lahlimi Alami a présenté au directeur du CMADM, Frank Laczko, les objectifs et les aspects méthodologiques et organisationnels de l'enquête nationale sur la migration internationale dont le HCP engage la réalisation au cours du deuxième semestre de 2018 à la lumière notamment du contexte national et régional de ce phénomène, de ses implications socio-économique et géostratégique et des exigences de la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) et de leurs cibles pertinentes, indique le HCP dans un communiqué. Cette opération devrait, en particulier, fournir des données intégrées sur les caractéristiques démographiques et socio-économiques des personnes concernées par la migration internationale ainsi que sur les tendances et les dynamiques de leur comportement et des conditions de leur insertion dans les pays d'origine, de passage et d'accueil, explique le communiqué. Les résultats de cette enquête, qui s'inscrit, par ailleurs, dans le cadre du programme d'appui par l'Union européenne aux politiques migratoires du Royaume du Maroc, contribueront à enrichir et à préciser les informations nationales, régionales et internationales sur ce phénomène et à alimenter, en particulier, en données circonstanciées les composantes opérationnelles des stratégies nationales respectives relatives à l'immigration et l’asile et au profit des Marocains résidant à l’étranger.