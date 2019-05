Le Groupe socialiste présente son bilan

Le Groupe socialiste à la Chambre des représentants a organisé, hier vendredi, une conférence de presse pour présenter son bilan de la mi-législature.

« Je suis fier du travail accompli par notre Groupe aussi bien quantitativement que qualitativement, en dépit des entraves et des difficultés juridiques », a affirmé Choukran Amam, président du Groupe socialiste à la Chambre des représentants lors de cette conférence de presse tenue au siège du Parlement.

Il a précisé que le Groupe socialiste qui fait partie de la majorité gouvernementale a tenu à faire l’équilibre entre « notre position au sein de cette majorité et notre projet de société », ajoutant que trois principes essentiels guident l’action du Groupe socialiste qu’il préside. Il s’agit de l’engagement, de la responsabilité et de la clarté. «En tant que Groupe, nous rejetons tous les calculs politiciens, car tout ce qui compte pour nous, ce sont les intérêts de notre pays ».

Choukran Amam a, par ailleurs, souligné que le Groupe socialiste travaille de concert avec l’USFP et ses instances dirigeantes.

Nous y reviendrons dans notre prochaine édition.