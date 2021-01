Le Groupe socialiste interpelle les ministres des Finances et de l'Education nationale

Mohamed El Mellahi, membre du Groupe socialiste à la Chambre des représentants, a adressé une question orale à Mohamed Benchaaboun, ministre de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration, sur les tensions sociales que connaît le secteur de la poste. Il a souligné que «l'absence d'un dialogue sérieux et responsable avec les syndicats représentant le secteur de la poste a conduit à l'annonce d'une grève ouverte, à partir du 7 janvier, pour protester contre les conditions déplorables du secteur, notamment la pénurie au niveau des ressources humaines, l’atteinte à l’action syndicale et aux acquis matériels et le gel des salaires».



Mohamed El Mellahi a ajouté que "la grave pénurie affectant les ressources humaines, l’attroupement presque quotidien qui en résulte devant les centres de poste et l'annonce du personnel de la poste de faire grève ouverte, affecteront la continuité du service public et les intérêts des citoyens». Pour cette raison, le député ittihadi a demandé à Mohamed Benchaaboun de préciser les mesures que son département va prendre en vue d’assurer la continuité du service public dans les postes et de mettre fin à ces tensions. Pour sa part, le député et membre du Groupe socialiste Said Baaziz a adressé une question orale à Said Amzazi, ministre de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et porte-parole du gouvernement sur la généralisation de la bourse dans l'enseignement supérieur.



Il a estimé que «la bourse de l’enseignement supérieur, malgré sa modeste valeur, contribue à motiver les étudiants à poursuivre leurs études universitaires, atténue la souffrance des étudiants pauvres et nécessiteux, et leur permet d'assurer un niveau minimum pour garantir l'égalité des chances avec les autres étudiants s aisés».



Said Baaziz a souligné qu'«il est inacceptable qu’un étudiant soit privé d’une bourse d’études supérieures pour des raisons insignifiantes, comme l’affiliation du père à la CNSS sans tenir compte de son salaire, qui n’atteint pas dans la plupart des cas le salaire minimum légal ou simplement un journalier payé pour quelques heures ou quelques jours seulement. Ou, parce que son père est à la retraite, sa pension (membres des Forces auxiliaires, des Forces Armées Royales, et autres) ne dépassant pas les 2.000 dirhams par mois, en plus d'autres raisons qui perpétuent les disparités sociales».



Le député socialiste a également noté «que le gouvernement s'est engagé à plusieurs reprises à orienter l'octroi des bourses aux étudiants des provinces classées dans la catégorie des provinces précaires, mais il n'a pas encore mis en œuvre cet engagement.



Plus que cela, il a consacré la dualité dans le traitement de ces régions, dont certaines bénéficient de la généralisation des bourses, alors que d'autres en sont privées pour des raisons inconnues, telle la province de Guercif, et ce malgré son classement dans la liste des régions les plus vulnérables et l'absence d'institution universitaire dans cette province». Said Baaziz a appelé Said Amzazi à clarifier les mesures que le gouvernement compte prendre afin de généraliser la bourse de l'enseignement supérieur, et à préciser les délais pour sa mise en œuvre.



T.M