Le Groupe socialiste interpelle le gouvernement sur plusieurs sujets suscitant l’intérêt de la population

La députée ittihadie Hanane Fetras, membre du Groupe socialiste à la Chambre des représentants, a interpellé le ministre de l'Intérieur au sujet du phénomène des constructions anarchiques et d'atteinte à la propriété d'autrui à la ville de Safi.



Elle a expliqué dans sa question écrite adressée au ministre concerné que cette ville côtière souffre d'une propagation croissante du phénomène des constructions anarchiques et d'un squat flagrant des terrains non équipés appartenant à autrui, soulignant que de nombreux terrains vides dans le périmètre urbain ont été transformés en agglomération d’habitats sans autorisation ni éclairage public, non reliés au réseau d’assainissement, et ce en l'absence totale d'autorités locales et régionales.



Hanane Fetras a souligné que les travaux de construction continuent au vu et au su de tous, ce qui aura des conséquences désastreuses sur la ville et la population sur les plans social, économique et d’urbanisme surtout en raison de la grande ruée vers la construction anarchique, sous prétexte de besoin de logement, notamment, pour les familles pauvres.



Dans ce cadre, la députée du Groupe socialiste a interpellé le ministre de l’Intérieur sur les mesures que son département envisage de prendre pour mettre fin à la construction et l'expansion anarchiques des quartiers marginaux en violation des lois régissant l’urbanisme dans notre pays.



Pour sa part, la députée Hayat Laaraych a adressé une question écrite au ministre de l'Equipement et de l'Eau au sujet des interruptions fréquentes de l'eau potable dans les quartiers de la ville de Laâyoune, en l'absence de toute explication officielle de la part de l'administration concernée afin d’informer les habitants des raisons et de la durée de ces interruptions. La députée socialiste a souligné que les habitants des quartiers concernés ont exprimé leur mécontentement face à cette situation, surtout pendant le mois sacré de Ramadan.



Pour cette raison, Hayat Laaraych a appelé le ministre concerné à expliquer les raisons et les motifs des interruptions fréquentes de l’eau potable dans les quartiers de Laâyoune et à se prononcer sur les mesures que son département compte prendre pour y remédier.



Une autre question écrite a été adressée par le député du Groupe socialiste El Mehdi El Alaoui, à la ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille à propos du sort de l'appui aux établissements de protection sociale et aux centres d'éducation et de formation de la province d'Errachidia.



El Mehdi El Alaoui a souligné que certains centres d'éducation et de formation et des établissements de protection sociale (Dar Talib) de la province d'Errachidia souffrent du manque du soutien financier du ministère ces dernières années, ce qui a un impact négatif sur la qualité des services rendus dans ces établissements et centres et explique également leur incapacité à payer les salaires de leurs employés, sachant que ces structures reçoivent des dizaines de bénéficiaires de formations et de plusieurs activités et services fournis. Le député de l’USFP a interpellé la ministre à ce sujet et sur les mesures qu’elle entend prendre pour remédier à cette situation fortement préoccupante.



La problématique du retard dans la construction de noyaux universitaires dans un certain nombre de régions a été l’objet d’une question orale posée par le député du Groupe socialiste Mohamed Mellal, au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation.



Le député ittihadi a souligné que l'accès à l'éducation à tous les niveaux est considéré comme l'un des droits garantis par la Constitution de 2011, mais qu’une large partie de notre jeunesse rencontre encore de réelles difficultés pour y accéder, notamment dans les régions et zones reculées, tout en affirmant que la création de noyaux universitaires dans les différentes régions du Royaume est une des demandes fondamentales des familles, élèves et étudiants, d'autant plus que certains conseils élus se sont engagés à contribuer à la réalisation de ces noyaux pour faciliter l'accès à l'enseignement supérieur, que ce soit via une contribution immobilière ou financière.



Et face au retard pris dans la réalisation d'un ensemble de projets programmés dans diverses régions du Royaume, Mohamed Mellal a appelé le ministre de l'Enseignement supérieur à prendre à bras le-corps ce problème en adoptant les mesures nécessaires afin de généraliser la création de noyaux universitaires dans toutes les régions du Royaume.



Par ailleurs, la députée socialiste Saloua Demnati a posé une question orale au ministre de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports au sujet des mesures accompagnant la qualification de l'équipe nationale de football à la Coupe du monde Qatar 2022.



A cet égard, elle s’est interrogée sur la stratégie que le ministère entend adopter pour assurer une bonne préparation à l’équipe nationale, notamment en termes de matchs amicaux contre des équipes internationales, ainsi que sur le plan qu'il entend suivre en vue d’obtenir des résultats positifs lors de cette manifestation sportive mondiale.



