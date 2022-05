Le Groupe socialiste appelle le ministre de l’Intérieur à se présenter devant une commission parlementaire

El Mehdi El Alaoui interpelle le gouvernement sur les interruptions fréquentes et répétitives de l’eau potable à Errachidia

Le président du Groupe socialiste à la Chambre des représentants, Abderrahim Chahid, a demandé la comparution du ministre de l’Intérieur devant la Commission de l'intérieur, des collectivités territoriales, de l'habitat et de la politique de la ville pour débattre de la situation des transports urbains dans les grandes villes. Cette demande a été formulée dans une lettre adressée par le Groupe socialiste à la présidence de la Chambre des représentants, le 20mai 2022, et ce conformément aux dispositions du règlement intérieur de la première Chambre. Pour sa part, El Mehdi El Alaoui, membre du Groupe socialiste, a interpellé le gouvernement sur les interruptions fréquentes et répétitives de l’eau potable ainsi que sur la faiblesse de l'approvisionnement en cette matière vitale dans certaines villes de la province d’Errachidia. En effet, le député ittihadi a affirmé que les habitants de Rissani, Erfoud et El Jorf ont récemment été surpris par l'interruption fréquente de l’eau potable et la faiblesse de son débit pendant une période variant entre 24 et 72 heures sans préavis. Ce qui a suscité la colère des habitants de ces localités, d’autant que ces interruptions coïncident avec la vague de chaleur. Le député socialiste a également critiqué le silence de la délégation du ministère de tutelle dans la province d’Errachidia qui n’a pas daigné fournir des explications claires à la population sur les raisons des interruptions fréquentes et du faible débit de l’eau potable dans ces villes, ainsi que l'absence de projets concrets répondant à la spécificité climatique de la région en termes de rareté des précipitations et de sécheresse. Pour cette raison, El Mehdi El Alaoui a appelé le gouvernement à prendre des mesures immédiates afin d'approvisionner ces villes en eau potable de manière continue et sans interruption. Pour sa part, la députée socialiste Seloua Demnati, a adressé une question d’actualité au ministre de l'Agriculture, de la Pêche, du Développement rural, des Eaux et Forêts à propos des répercussions de la grave crise alimentaire mondiale sur notre pays. Elle a expliqué que cette crise secoue le monde entier et qu’il y a une vive concurrence internationale pour l'accès aux produits alimentaires de base, comme le blé qui est devenu une denrée rare sur les marchés mondiaux, tout en rappelant que le gouvernement a récemment déclaré que le stock de blé dans notre pays n'était suffisant que pour quatre mois. Pour cela, Seloua Demnati s’est interrogée sur les contraintes auxquelles notre pays sera confronté dans les prochains jours pour s’assurer la plupart des denrées alimentaires, notamment celles que le Maroc importe, dont le blé, ainsi que sur les solutions alternatives pour remédier à cette situation et augmenter la production de blé et autres denrées les plus consommées.