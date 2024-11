Le Groupe socialiste-Opposition ittihadie interpelle l’Exécutif au sujet de l’avenir du commerce extérieur, des infrastructures sportives, du phénomène des résidus de constructions dans les villes, entre autres

Lors de la séance consacrée à l’interpellation mensuelle du chef du gouvernement, Malika Zekhnini, membre du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants, a réclamé au chef de l’Exécutif des éclaircissements et précisions quant aux décisions prises par son équipe gouvernementale quant à la protection de la souveraineté alimentaire, des chaînes de production et du circuit économique, mettant par ailleurs l’accent sur l’impératif de la transparence à l’égard des citoyens sans pour autant se débiner derrière des arguments irraisonnés.



Au cours de cette même séance mensuelle constitutionnelle, le Groupe d’opposition ittihadi, représenté par les députés Hayat Laâraïchi et Abdennour Elhassnaoui, a loué les grands acquis diplomatiques réalisés par le Royaume sur la scène internationale, notamment la position de la république française exprimant tout dernièrement son soutien fort et franc de la marocanité du Sahara, de même que les mutations positives opérées dans les rapports maroco-espagnols.



En outre, les deux parlementaires ittihadis ont souligné que ces avancées, bien évidemment réalisées sous la direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ont contribué à la mise en place d’un modèle de partenariat exceptionnel englobant des domaines vitaux allant, entre autres, des infrastructures aux énergies renouvelables, consacrant ainsi la position du Maroc en tant qu’acteur régional et international.



Néanmoins le Groupe socialiste-Opposition ittihadie a fait état de son inquiétude concernant l’action gouvernementale dans le domaine du commerce extérieur en rappelant la nécessité d’une révision globale des politiques du gouvernement à cet égard afin d’assurer la durabilité du développement économique et le renforcement de la compétitivité du produit marocain dans les marchés internationaux et développant qu’en dépit de la signature par le Royaume d’une multitude d’accords de libre-échange, le développement préconisé n’a point été acquis et a engendré, par contre dans certaines situations des cas de concurrence inégale ayant lourdement impacté les petites et moyennes entreprises qui ont été acculées à privilégier l’import au détriment de l’export.



Dans cette même veine, le Groupe d’opposition ittihadi a relevé que les données statistiques émises par l’Office des changes reflètent, en tout état de cause, l’accentuation du déficit commercial ayant atteint 222,63 milliards de dirhams à fin septembre 2024 (soit un taux d’augmentation de 3,9% en comparaison avec l’année précédente) (…)



D’autre part, les députés usfpéistes se sont interrogés sur le niveau d’acquittement du gouvernement quant au renforcement des opportunités d’emploi et à la réalisation de l’intégration dans les chaînes de valeur internationales…



Par ailleurs, le Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants a appelé à l’adoption d’une vision globale s’appuyant sur un processus participatif incluant tous les acteurs économiques et sociaux et à même de concevoir une stratégie intégrée cohérente avec les développements de la scène internationale et de renforcer les capacités compétitives du Maroc.



En conclusion, les députés parlementaires ittihadis ont souligné que le développement du secteur du commerce extérieur nécessite la conjugaison effective des efforts du gouvernement, du secteur privé et de la société civile afin de mettre en place un modèle commercial équilibré et durable par le biais duquel le citoyen marocain peut profiter des opportunités économiques offertes par la globalisation sans pour autant porter atteinte aux intérêts des petites et moyennes entreprises.



Il convient, d’autre part, de signaler que le député Abdelkader Taher, membre du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants a adressé au ministre de l’Eau et de l’Equipement une question écrite ayant trait à l’exécution des projets programmés se rapportant audit domaine dans la région de Tanger-Assilah.



De son côté, le parlementaire ittihadi Mahmoud Abba a adressé, également une question écrite au ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques, se rapportant à l’injection des investissements dans les énergies renouvelables dans la région de Guelmim-Oued Noun.



Pour sa part, la députée Ennezha Abakrim, membre du Groupe d’opposition ittihadi a interpellé, à travers une question écrite, le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et de Sport, déplorant l’absence de terrains de sport qualifiés dans la commune d’Aïn Atik de la préfecture de Skhirat-Témara.



Ayant indiqué que des centaines d’associations sportives dans la commune d’Aïn Atik scrutent avec impatience un geste d’intérêt de la part du département concerné traduisant la programmation d’infrastructures à même de répondre aux besoins et vocations des jeunes de ladite zone, la parlementaire usfpéiste Abakrim a réclamé, dans sa missive écrite au département concerné, de se pencher sur un diagnostic de la situation de la pratique sportive, de préciser les mesures et dispositions préconisées à cet égard de même que les programmes préparés à cet effet.



Le député Omar Aanane, membre du Groupe socialiste-Opposition ittihadie, quant à lui, a adressé à la ministre de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et la Politique de la ville, une question écrite abordant le phénomène de la multiplication des accumulations des résidus de constructions et de destructions dans différentes zones de la ville d’Oujda à l’instar de nombre de cités du Royaume (…)



A cet égard, le parlementaire ittihadi a interpellé la responsable gouvernementale au sujet des mesures, par ailleurs, d’urgence urbaine vitale à même de venir à bout de ce phénomène affectant le bien-être, la sérénité de la population et le paysage urbanistique des villes du Royaume.



Rachid Meftah