Abdelkader Taher : Soutien public aux entreprises de médias régionales et locales

Abdennour El Hassnaoui : Situation des boulangeries traditionnelles

Hayat Laâraïchi : Conséquences néfastes de la récurrence des incendies dans les villages de pêche

Saïd Baâziz : Corrélation entre la formation professionnelle et les études universitaires

S’activant assidûment dans l’accomplissement de sa mission de contrôle et de suivi de l’action du gouvernement et de la gestion des affaires publiques par toutes les instances et institutions compétentes, le Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants a interpellé les responsables de l’Exécutif au sujet de questions économiques et sociales cruciales telles que le soutien public aux entreprises de presse régionales et locales, la situation des boulangeries traditionnelles, les répercussions négatives de la récurrence des incendies dans nombre de villages de pêche, la problématique de l’activation et l’habilitation des établissements hospitaliers et des ressources humaines et la corrélation de la formation professionnelle avec les établissements scolaires et universitaires.Ainsi, le député parlementaire Abdelkader Taher a adressé, au nom du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants au ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, une question écrite se rapportant au soutien public réservé au secteur de la presse et de l’édition, particulièrement les modalités d’en bénéficier par les entreprises de presse régionales et locales.Le député ittihadi a relevé que les conditions difficiles dans lesquelles se débattent ces entreprises, notamment celles se trouvant en dehors de l’axe Rabat-Casablanca, tant celles numériques que celles écrites, ne permettent nullement de répondre à la nécessite cruciale pour les différentes régions du Royaume de disposer de médias en mesure de se focaliser sur leurs affaires et à même de dispenser des prestations professionnelles conformes aux standards supposés répondre aux exigences de la presse de proximité, celle se penchant sur les préoccupations et attentes des citoyens.Là-dessus, Abdelkader Taher a souligné que « le gouvernement est désormais tenu d’instaurer un modèle efficient et d’accorder un intérêt optimal au soutien requis en faveur des entreprises de médias régionales et provinciales » de manière à promouvoir leur aptitude à couvrir les affaires publiques et bien se conformer aux règles de la presse de proximité au quotidien, forte en cela par son influence directe et immédiate allant jusqu’à surpasser l’importance même de la presse nationale à cet égard.Dans ce sens, le député usfpéiste a interpellé le responsable gouvernemental en charge de ce secteur autour des dispositions prises ou préconisées quant au soutien des médias locaux et au développement de son action en fournissant tout ce que cela nécessite en matière de ressources humaines et logistiques à même de garantir l’épanouissement et l’efficience de la presse de proximité quotidienne et directe.D’autre part, le député ittihadi Abdennour El Hassnaoui a adressé à la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, une question orale circonstancielle ayant trait à la situation des boulangeries traditionnelles.A ce propos, le parlementaire El Hassnaoui a indiqué, dans son intervention, que le secteur des boulangeries traditionnelles est marqué par un recul inédit de ses activités du fait du changement conjoncturel du mode de la production du pain, les familles se tournant vers l’achat de cette matière, au lieu de la préparer et la faire cuir dans les « fours de quartiers », lesquels fours, pour leur survie, tentent tant bien que mal de se tourner vers la production du pain afin de la mettre en vente sur le marché, dans les commerces de produits alimentaires et aux restaurants. Or la prolifération de telles activités, notamment dans les marchés irréguliers, a-t-il relevé, a accéléré leur disparition devant « l’indifférence des parties concernées ».A cet effet, l’interpellation du député ittihadi s’est articulée autour de la « stratégie préconisée par le département en question, pouvant cibler la promotion, la structuration et la réhabilitation des « boulangères traditionnelles »…Pour sa part, la députée membre du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants, Hayat Laâraïchi, a adressé, lors de la même séance plénière, au ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts une question orale ayant trait aux répercussions négatives de « la récurrence de déclenchement des incendies dans les villages de pêche ».La parlementaire ittihadie a observé, dans son intervention, que ces derniers temps des drames éprouvants sont occasionnés par la fréquence inquiétante du déclenchement d’incendies dans les villages de pêche du fait de regroupements d’habitations vétustes, de butanes de gaz réservées aux moteurs des embarcations de pêche qui accélèrent malencontreusement la propagation des feux, ce qui retarde les opérations et interventions pour y mettre fin en dépit des efforts déployés par les effectifs de la Protection civile.Tout cela, a ajouté la députée Laâraïchi, pénalise lourdement la situation matérielle et sociale des pêcheurs…Quant au député usfpéiste Saïd Baâziz, il a adressé, de son côté, au ministre de la Santé et de la Protection sociale une question orale relative à l’activation du programme de développement et d’habilitation des établissements hospitaliers et des ressources humaines.Le parlementaire ittihadi a souligné que la Cour des comptes avait recommandé dans son rapport au titre de l’exercice de 2021, concernant le volet de la protection sociale en matière de continuité et de pérennité de l’AMO, d’activer le processus de développement et d’habilitation des établissements hospitaliers et des ressources humaines afin d’offrir et d’améliorer les prestations et soins médicaux et sanitaires dans le secteur public.Ainsi et compte tenu du fait que le secteur public constitue l’un des principaux piliers de l’Etat social, a-t-il mis en avant, il a interpellé le ministre compétent au sujet des mesures prises par le gouvernement quant au développement et à l’habilitation des établissements hospitaliers et des ressources humaines du secteur de la santé…Par ailleurs, le député ittihadi, Saïd Baâziz a adressé une autre question orale au ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, se rapportant à la corrélation entre la formation professionnelle et les établissements scolaires et universitaires.Le parlementaire usfpéiste a rappelé que la conception de la formation professionnelle a profondément changé et est passée de refuge des jeunes ayant échoué dans leur parcours scolaire ou universitaire à un choix des meilleurs et des plus performants. Ainsi, a-t-il souligné, il devient nécessaire de développer les filières entre la formation professionnelle et le marché de l’emploi de même que d’offrir aux étudiants concernés l’occasion de progresser dans leur parcours académique et de facilement accéder au marché de l’emploi (…)A cet égard, Saïd Baâziz a questionné le responsable gouvernemental au sujet des mesures prises par son département en perspective de la création de filières entre la formation professionnelle et les établissements scolaires et universitaires mais aussi à propos de l’évaluation de la situation actuelle en la matière…