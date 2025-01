Le Groupe d’opposition usfpéiste rencontre au parlement une délégation de potentialités universitaires et associatives autour de la protection du patrimoine historique

Le Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants a reçu au Parlement, ce mardi 24 décembre 2024, une délégation composée de potentialités universitaires et associatives se déployant autour du patrimoine historique.



Cette rencontre, présidée par le député Abderrahim Chahid, accompagné des parlementaires usfpéistes Khaddouj Slassi et Omar Aanan, s’est focalisée sur les défis auxquels sont confrontés les sites patrimoniaux historiques et sur l’impératif de leur sauvegarde et leur protection juridique avec tout ce que cela nécessite comme présentation de suggestions et de révisions du projet de loi n° 33-22 relatif à la protection du patrimoine.



Ledit projet intervient pour la consolidation des dispositions contenues dans la loi n° 22-80 se rapportant à la conservation et la protection des édifices historiques, des paysages, des inscriptions sculptées et des œuvres artistiques de même qu’à l’adaptation du cadre juridique national relatif à la préservation et la valorisation du patrimoine culturel national aux engagements internationaux ratifiés par le Royaume du Maroc.



Ce projet de loi renferme des nouveautés dédiées essentiellement à inclure de nouvelles appellations ayant trait aux différentes catégories du patrimoine culturel, naturel et géologique et véhiculant les nouvelles acceptions mondialement reconnues en matière de patrimoine culturel tout en étant adaptées aux définitions modernes en cours à l’UNESCO.



Il s’agit également de la création d’un registre national de la classification du patrimoine et de l’adoption de la conception de préparation d’un plan de gestion du patrimoine considéré comme un document contractuel entre les différentes parties intervenantes retraçant les orientations stratégiques, les programmes et les outils d’exécution et de financement de la gestion du patrimoine.