Le Groupe OCP rejoint le WBCSD

Le Groupe OCP vient de rejoindre le World Business Council for Sustainable Development (WBCSD, Conseil mondial des entreprises pour le développement durable), une association internationale regroupant plus de 200 multinationales avant-gardistes agissant en faveur du développement durable. En intégrant ce réseau mondial, l’OCP poursuivra la réalisation de ses ambitions de développement durable en collaboration avec de grands groupes internationaux qui partagent les mêmes objectifs et valeurs.

A l’annonce de l’intégration au WBCSD, Mostafa Terrab, président-directeur général du Groupe OCP a affirmé : «Nous sommes heureux de rejoindre le WBCSD et de faire partie des entreprises membres de cette organisation. Nous participons tous à cet engagement vital visant à accélérer la transition vers un avenir durable. Notre vision en la matière est profondément ancrée dans notre ADN car nous gérons consciencieusement les plus grandes réserves mondiales de phosphate, un nutriment essentiel pour nourrir de manière durable une population mondiale croissante».

Pour sa part, Peter Bakker, président directeur général du WBCSD, a déclaré que «le WBCSD est heureux d'accueillir l’OCP en tant que nouveau membre. Garantir que 9 milliards de personnes puissent bien vivre dans les limites de ce que peut offrir la planète d'ici 2050 est au cœur de ntre vision pour un monde durable. Cela fait de l'OCP un atout précieux pour nos membres et pour plusieurs de nos projets dans un contexte de transformation du système alimentaire mondial ».

Le Groupe OCP, un des leaders mondiaux de l’industrie du phosphate et de ses dérivés, implémente une stratégie qui lui permet de renforcer son statut de producteur d’engrais parmi les plus durables au monde, et ainsi de répondre aux objectifs du développement durable (ODD) fixés par l’ONU. L’OCP s’est fixé des objectifs ambitieux en lançant le programme «Economie circulaire» au sein de sa «Sustainability Platform» dont l’approche vise à créer une dynamique verte, ainsi qu’à favoriser la symbiose avec l’écosystème industriel et les communautés. Cette nouvelle approche, qui consiste à passer d’un schéma linéaire de consommation des ressources à une approche circulaire, se concrétise à travers quatre axes : la préservation des ressources, la production durable, la rationalisation de la consommation et la valorisation des déchets en ressources.

Le programme «Economie circulaire» participe à une meilleure création de valeur pour les clients et partenaires du Groupe. Il bénéficie également à ses collaborateurs et aux populations qui vivent autour de ses sites d’implantation. Plusieurs objectifs sont visés : zéro consommation d’eau conventionnelle, 100% d’énergie propre, réhabilitation des mines en projets agricoles structurants au profit des communautés, maîtrise des émissions et gestion des effluents, maximisation de la valorisation du phosphate à faible teneur, implémentation d’une agriculture intelligente, etc.

La mission du Conseil mondial des entreprises pour le développement durable (WBCSD) est d’accélérer la transition vers un monde durable en rendant plus performantes les entreprises qui font du développement durable leur fer de lance. Cette organisation promeut la collaboration entre les entreprises du secteur privé comme seul moyen d'obtenir l'impact et l'ampleur nécessaires pour réaliser les objectifs de développement durable (ODD). Dans ce sens, il œuvre pour le développement de solutions métier et le partage de pratiques de pointe entre ses membres. Il participe également à l'élaboration des politiques publiques afin de créer le cadre approprié permettant aux entreprises de contribuer efficacement aux objectifs de développement durable.