Le GP du concours “Peer To Peer: Facebook Global Digital Challenge” décerné à Hala Cherradi

L'étudiante marocaine Hala Cherradi s'est vu décerner, récemment à Washington en compagnie d'un groupe d'étudiants de la Design Akademie de Berlin, le grand prix du concours international "Peer to Peer : Facebook Global Digital Challenge" pour leur projet "Don’t Be Silent Berlin", une campagne estudiantine contre le discours de haine, destinée à pousser la majorité silencieuse des Allemands à élever la voix contre les propos haineux à l’encontre des réfugiés.

Le projet "Don’t Be Silent Berlin", qui était finaliste pour le grand prix aux côtés de trois autres projets présentés par des étudiants de trois universités du Liban, du Brésil et du Bangladesh, a été choisi parmi 85 projets issus d’universités de différentes régions du globe.

La campagne menée par les étudiants s’assigne pour objectif de toucher spécialement les jeunes de 18 à 30 ans en les sensibilisant et en les incitant à réagir au discours de haine.

Et pour contrer les discours de haine sur la Toile, Hala, qui est lauréate d’un bachelor en cinéma à Barcelone et d’un autre en business management, a écrit, réalisé et coproduit avec son collègue David Callamand les vidéos intitulées "Face the truth" pour le projet "Don't be silent", et dans lesquelles elle démontre des cas de réussite de réfugiés en Allemagne, comme celui de Khalil Aljasem qui a déjà remporté le "Run for refugees" à deux reprises.

Se basant sur des outils de communication puissants et émouvants, la campagne menée par Hala et ses compagnons a réussi récolter l'adhésion de pas moins de 175 millions de personnes sur la Toile.

Dans une déclaration à la MAP, Hala Cherradi s'est dite "surprise" d'avoir remporté ce grand prix doté de 10.000 dollars sachant que la concurrence était rude avec l'université de Bangladesh qui a remporté le 2è prix, suivie des universités du Liban et du Brésil.

Hala a aussi expliqué que le projet de son école se démarque par son groupe de travail formé d'étudiants de divers horizons et aussi par l'accompagnement médiatique dont il a bénéficié en Allemagne et à l'étranger.

Le jury du concours international a loué le choix du discours basé sur la simplicité et la facilité adoptées par la campagne pour contrer les propos haineux, a-t-elle soutenu, ajoutant que le groupe de travail qui a été reçu par l'ambassadeur d'Allemagne aux Etats-Unis s'attellera désormais, grâce au prix obtenu, à développer et élargir la campagne anti-haine.