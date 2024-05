Le Festival international du cinéma et Sahara à Assa

La 12ème édition du Festival international d'Assa du cinéma et Sahara se tiendra du 29 mai au 1er juin, avec le cinéma allemand comme invité d’honneur.



Ce festival, organisé par l’Association Assa du cinéma et théâtre, verra la participation de 16 courts métrages marocains et étrangers traitant d'événements à caractère social et humanitaire en relation avec le thème du Sahara.



Ces films vont concourir en compétition internationale pour les prix du festival, dont le grand prix d’Assa-Zag, le prix du jury, le prix du meilleur rôle féminin ainsi que le prix du meilleur rôle masculin.



Le critique de cinéma et chercheur marocain Hamadi Kiroum présidera le jury de la compétition internationale des courts métrages, composé notamment de la critique d'art Afifa Houssinate, de l'artiste Jamal Laababsi, de la réalisatrice mauritanienne Amal Saadebouh et de l'artiste Ahmed Ntama.



Le programme de cette manifestation comprend des projections cinématographiques et deux colloques sur "La production cinématographique dans les provinces du Sud" et "Le cinéma et le roman", et qui seront animés par des universitaires, des critiques de cinéma, des chercheurs et des activistes des droits de l’Homme.



Des ateliers de formation seront également organisés dans le domaine de l'écriture et la réalisation de films documentaires, ainsi que la signature de nouvelles publications traitant du cinéma et des questions du Sahara, un "master class", une matinée pour les enfants des établissements scolaires, en plus de visites d'institutions sociales de la région de Guelmim-Oued Noun.



L’édition 2004 de ce festival est organisée avec le soutien du conseil provincial d'Assa-Zag, du Centre cinématographique marocain, de la province d'Assa-Zag, en partenariat avec la commune d’Assa, l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud, la région de Guelmim-Oued Noun et le Centre régional d'investissement.