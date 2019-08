Le Festival du court-métrage souffle sa 21ème bougie

La 21ème édition du Festival Cèdre universel du court métrage aura lieu du 29 août au 1er septembre à Azrou et Ifrane en présence d’une pléiade de cinéastes, d’artistes, d’acteurs, de producteurs, de critiques cinématographiques et de journalistes de différentes villes du Royaume.

Douze films y seront en lice pour décrocher le prix «Cèdre d’or» du court métrage international.

L’édition de cette année, qui sera placée sous le thème «La féminité au cinéma», prévoit une série de projections en plein air dans plusieurs collectivités territoriales de la région et l’ouverture d’un village d’écriture de scénarios dont les travaux se poursuivront tout au long de l’année sous forme d’ateliers animés par des cadres spécialisés.

La cérémonie d’ouverture de ce festival organisé par l’Association ciné-clubs enfance et jeunesse, sera marquée par un hommage aux artistes marocaines Saadia Azgoun et Hind Saadidi, à la créatrice et animatrice de l’émission «Moudawala», Rachida Ahfoud, ainsi qu’à la réalisatrice Izza Genini en tant qu’invitée d’honneur.

Des artistes-peintres tels que Ouabbi Abdallah et El Moumen Rahma, ainsi que le réalisateur feu Amine Nakrachi seront honorés en l’occasion.