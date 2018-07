Le Festival du court-métrage d’Azrou-Ifrane souffle sa 20ème bougie

Organisée par l’Association ciné-clubs enfance et jeunesse, la 20ème édition du Festival Cèdre universel du court-métrage d’Azrou-Ifrane se déroulera du 19 juillet au 22 août 2018 sous le thème de la coexistence et de la tolérance sur la scène cinématographique

Selon les organisateurs, ce festival qui a pris sa place parmi les festivals nationaux a atteint sa maturité et sa vingtième édition sera différente des précédentes puisqu’elle articulera les différents langages cinématographiques présentés autour des thèmes de tolérance, de paix et de créativité dans toutes ses composantes, tout en permettant aux spectateurs de découvrir de nouvelles œuvres.

Cette édition verra la participation d’une pléiade de cinéastes marocains, arabes et internationaux. Elle sera articulée, entre autres, autour de projections, de séminaires, de débats, de masterclasses et d’ateliers auxquels participeront des chercheurs, des universitaires et des critiques de cinéma.

Dans ce même cadre, un hommage sera rendu à Fatima Hranda qui a plusieurs œuvres à son actif dont «Les yeux secs» et « Secrets de la famille », au cinéaste et homme de théâtre Aziz El Hatab, au regretté Amine Nekrachi qui a enrichi le répertoire cinématographique et télévisuel national de plusieurs œuvres et au caméraman Ahmed Fadhli.

Le cinéma grec aura également la vedette à la 20ème édition du Festival international du court-métrage d’Ifrane et Azrou.