Le Festival de Fès de la culture soufie aura lieu le mois prochain en ligne

La 13ème édition du festival de Fès de la culture soufie se tiendra en ligne du 17 au 26 octobre prochain, ont annoncé les organisateurs. Cet évènement sera placé sous le thème ‘’l’art de la transmission’’ et constituera ainsi une sorte de réponse culturelle et créative à cette crise liée à la pandémie de Covid19, selon l’association éponyme. Une sélection d’activités et de célébrations puisées du riche patrimoine soufi national et universel sera proposée au public du festival.

A l’instar des éditions précédentes, ce rendez-vous culturel vise à faire découvrir ou redécouvrir aux Marocains une culture qui est la leur et leur offrir l’accès à cette richesse artistique, intellectuelle et spirituelle.

D’après ses initiateurs, le festival tend aussi à conforter le positionnement du Maroc dans le dialogue interculturel en jetant un pont entre l’Orient et l’Occident, questionner le rôle du soufisme dans le monde d’aujourd’hui et faire connaître la richesse artistique que le soufisme a inspirée à travers la peinture, la calligraphie, les chants, la musique, les films d’auteur, les livres et les expositions ainsi que les artistes et les penseurs contemporains. Il s’agit aussi, au fil de la programmation, de ‘’montrer comment cette civilisation peut continuer d’être le terreau de valeurs universelles et à s’enrichir de sa relation avec d’autres cultures et religions''.