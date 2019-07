Le Festival “Maroc Hikayate” rend hommage aux conteurs

La 16ème édition du Festival international "Maroc Hikayate", qui rend hommage aux contes et aux conteurs dans l'optique d'une réhabilitation du patrimoine oral, s'est ouverte dimanche soir à Rabat avec la participation de 30 pays, dont l'Indonésie comme invitée d'honneur.

Placé sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI, ce festival initié du 1er au 13 juillet par l'Association Conte'Act pour l'éducation et les cultures en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication et la wilaya de la région de Rabat-Salé-Kenitra, se veut un rendez-vous annuel exceptionnel permettant au public de tout âge d'apprécier le talent de conteurs et conteuses venus de divers horizons, le tout dans une atmosphère conviviale qui ravira petits et grands.

Pour l'édition 2019, les organisateurs ont invité nombre de conteurs populaires, comédiens, professionnels et spécialistes du conte populaire. Le Maroc est représenté par les cultures amazighe et hassanie, les cultures du Nord et des Jballas, du Sud et de la région de l'Oriental ainsi que de l’ensemble des régions du Royaume.

Dans une déclaration à la MAP, la présidente de l’Association Conte'Act, Najima Tay Tay, a souligné que la 16ème édition du festival met à l’honneur le patrimoine immatériel indonésien et que l'évènement offre la possibilité d'explorer "un véritable trésor culturel". Tout en mettant en avant les valeurs culturelles communes entre le Maroc et l’Indonésie, elle a affirmé que le thème retenu pour cette édition est "Paroles de femmes" pour mettre en évidence le rôle indéniable de la femme dans l’édification de la société de la culture. Pour sa part, le premier secrétaire à l’ambassade d’Indonésie au Maroc, Hanung Nugraha, a indiqué que la participation de son pays au Festival "Maroc Hikayate" s’inscrit dans le cadre des relations solides entre les deux pays, insistant sur l’importance de la diplomatie culturelle comme vecteur de rapprochement entre les pays.

Il a dans ce sens salué les efforts que déploient les organisateurs de cet événement culturel qui célèbre l'une des cultures les plus anciennes, à savoir le conte populaire. La cérémonie d’ouverture de cette édition a été précédée d’une parade de l’ensemble des troupes participantes tout au long de Bab Chellah.

Le programme de cette manifestation culturelle prévoit une série d'activités et de tables rondes au cours desquelles plusieurs femmes conteuses devront échanger sur leurs expériences et histoires avec le public. Cette édition sera marquée en outre par la tenue de séminaires et de débats en présence de chercheurs spécialisés en la matière.