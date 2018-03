Le Festival Handifilm célèbre sa douzième édition

Au fil des années, le Festival de cinéma «Handifilm» connaît plus de rayonnement. A sa douzième édition, cette manifestation cinématographique thématique qui aura lieu du 29 au 31 mars courant, sera initiée sous le thème «Handicap et sociétés en mouvement».

Ainsi cette manifestation convie son public à une vraie fête de cinéma avec 22 films issus de 8 pays et une série d'activités parallèles qui compléteront et enrichiront le programme de cette édition : hommages, caravane et ateliers ainsi qu'une matinée récréative pour enfants et familles. Enfin, une table ronde sera organisée avec l’appui du Fonds culturel néerlandais.

Un communiqué des organisateurs indique que le programme prévoit l’entrée en lice de 13 films de 7 pays dans le cadre de la compétition internationale du court-métrage pour défendre un regard positif sur le handicap.

L’occasion sera propice de donner la parole aux cinéastes en herbe qui auront à concourir dans le cadre de la compétition internationale spéciale juniors du très court-métrage. 8 films réalisés par des jeunes, dont 1 italien, 3 marocains, 2 hollandais et 2 français seront sur le starting-block.

Et pour consolider le Festival à l’international, les organisateurs ont renforcé les liens avec le Festival Handivers Horizons et l’Association Mostusandco. Une opération de jumelage avec ces entités a été ébauchée sous forme d’une mise en commun de la filmographie et l’harmonisation des thèmes des festivals et manifestations respectifs, précise le communiqué.