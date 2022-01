Le FEC clôture avec succès une émission obligataire de 1 MMDH

Le Fonds d'équipement communal (FEC) a annoncé la clôture avec succès de l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant de 1 milliard de dirhams (MMDH), dont la souscription s'est déroulée le 3 janvier 2022.



Cette opération, dont le montant a été entièrement souscrit, "traduit l’intérêt et la confiance que le marché accorde aux titres du FEC et permet à la Banque de renforcer davantage ses équilibres bilanciels, via notamment une meilleure optimisation de son adossement actif /passif", indique le FEC dans un communiqué.



Cette émission, précise la même source, s’inscrit également dans le cadre de la poursuite de la stratégie financière du FEC visant à diversifier et à pérenniser ses sources de financement en vue d’accompagner la mise en œuvre de la régionalisation avancée, et plus généralement, la dynamique d’investissement qui caractérise l’action des collectivités territoriales.



Le montant servi à l’issue de l’allocation a porté sur des obligations ordinaires non cotées à taux de 2,20%, d’une maturité de 15 ans, révisable annuellement et indexé sur le taux moyen pondéré interbancaire (TMPI).



Cette opération s’inscrit dans la continuité du programme d’émissions obligataires lancé en 2020, d’une enveloppe globale de 9 MMDH, avec une 1ère émission d’un montant de 2 MMDH qui avait été conclue avec succès en décembre 2020.