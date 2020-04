Le Conseil d’administration de Lydec reporte la distribution de dividendes

Compte tenu des incertitudes générées par la pandémie de Covid-19, le Conseil d'administration de Lydec a décidé d'annuler la distribution de dividendes et de proposer à la prochaine Assemblée générale des actionnaires d’affecter le résultat net 2019 à une réserve facultative, pour une éventuelle distribution d’ici la fin d’année selon l’évolution de la situation, a annoncé mercredi Lydec.

"Compte tenu des incertitudes générées par la pandémie de Covid-19, le Conseil d’administration du 24 avril a décidé d’annuler la décision du Conseil d’administration du 20 février concernant la distribution de dividendes, et de proposer à la prochaine Assemblée générale des actionnaires d’affecter le résultat net 2019 à une réserve facultative, pour une éventuelle distribution d’ici la fin d’année selon l’évolution de la situation", souligne l'opérateur dans un communiqué relatant ses résultats annuels de 2019.

Dans le contexte économique et sanitaire lié à la pandémie de Covid-19, rapporte la MAP, Lydec confirme "l’engagement total de ses collaborateurs pour maintenir la qualité du service aux citoyens", précise l'opérateur, ajoutant que "cette situation aura des impacts financiers sur l’exercice 2020 dont l’ampleur dépendra des effets économiques de la pandémie, liés notamment à la durée du confinement, et qui pourra entraîner, selon les scénarios de reprise d’activité, une baisse significative du résultat net".

Par ailleurs, la société assure qu'elle "reste mobilisée, en collaboration avec les autorités, afin de trouver des solutions pour la mise en œuvre des révisions économiques 2018 et 2019 et afin de finaliser la 2ème révision du Contrat de gestion déléguée".

La prochaine Assemblée générale aura lieu le 11 juin 2020, note la même source.

En 2019, Lydec a réalisé un chiffre d’affaires de 7,46 milliards de dirhams (MMDH) et un résultat net de 169 millions de dirhams (MDH), alors que les investissements de la gestion déléguée se sont élevés à 1,13 MMDH, dont 517 MDH financés par le délégataire.