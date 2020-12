Le Club des dirigeants du Maroc organise un débat sur “Le digital au service d’ une relance économique vigoureuse ”

Le Club des dirigeants du Maroc organise la deuxième édition du Congrès international annuel «Digital Now!» le mardi 15 et mercredi 16 décembre 2020 sous le thème : «Le digital au service d’une relance économique vigoureuse».



Ce Congrès international sur l’économie numérique est organisé selon un format hybride, alliant présentiel et virtuel sur la plateforme online.digitalnow.ma. Des conférenciers professionnels de grande renommée internationale sont conviés pour débattre et partager avec les dirigeants d’entreprise et les cadres exécutifs du Royaume, quant à l’évolution numérique et le développement technologique des divers pans de l’économie. Cet événement explore les nouveaux modèles et vecteurs stratégiques dans un monde en évolution digitale. Il articule des thématiques sociétales, de smart gouvernance des territoires intelligents, de technologies, d’affaires, de marketing et d’industrie.



La première édition a été un véritable succès et a permis aux dirigeants de débattre des différents enjeux de la transformation digitale des entreprises à l’ère du numérique. C’est dans ce sillage de continuité que s’inscrit la deuxième édition du Congrès international «Digital Now !», cette année dans un contexte différent puisque le Maroc, à l’instar des autres pays du monde, est confronté à une crise sanitaire et économique sans précédent à cause de la pandémie de Covid-19. Cette pandémie a causé des dommages graves à l’économie mondiale et au Maroc en particulier. Plusieurs secteurs économiques ont enregistré un fléchissement aigu de leurs activités et des taux élevés d’arrêt de l’activité de certaines entreprises.



Pour assurer la relance de l’activité économique dans des conditions optimums, le Club des dirigeants du Maroc voudrait faire de l’innovation et de la digitalisation le fer de lance de cette reprise économique et bâtir un Congrès pragmatique pour montrer le digital au service d’une relance économique vigoureuse grâce aux avancées qu’il permet. «La pandémie nous a projeté de plain-pied dans un monde où la digitalisation a brutalement pris tout son sens. La première édition du Congrès international «Digital Now !» était issue d’une longue réflexion sur ce qu’est la digitalisation. Elle préoccupait alors tous les acteurs de l’économie, devant s’adapter aux évolutions rapides du marché. Aujourd’hui, il faut non seulement “refaire marché” dans une économie gravement sinistrée, mais en plus avec le digital comme paradigme sociétal, commercial et industriel. Nous sommes tous acteurs», a mis en exergue Driss Drif, président du Club des dirigeants.



Et d’ajouter : «Ce Congrès nous rassemble donc cette année afin de nous relancer en pratique, par le financement des investissements requis pour l’économie numérique, la digitalisation du marketing et des processus de vente, l’amélioration de l’efficacité dans la production et nos services et la compression des coûts». Pour rappel, cette rencontre de deux jours réunira le gotha de la transformation digitale. Des intervenants de renommée nationale et internationale débattront des opportunités et de l’impact du développement numérique dans le contexte de notre pays.



H.T