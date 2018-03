Le Club de la presse de Marrakech rend visite au Conseil municipal de Tétouan

Le président du Conseil municipal de Tétouan a indiqué que l'établissement d'un contact fructueux entre les membres, leur a permis de transcender nombre de difficultés rencontrées à leur arrivée aux commandes de la ville.

L'édile local qui a pris la parole lors d'une rencontre tenue récemment à Tétouan, avec les membres du Club de la presse de Marrakech, a ajouté que la gestion de la chose locale a connu ces derniers mois une avant- première qui s'est traduite par un climat d'entente instauré entre l'opposition et le bureau dirigeant du Conseil.

En dépit de cette situation d'apaisement, un autre problème qui pèse de tout son poids sur la bonne gestion de la chose locale à savoir celui relatif aux ressources humaines, est en voie de rationalisation.

Le Conseil est pleinement inscrit au suivi des différentes étapes de préparation du programme de développement urbain 2009- 2012, destiné à corriger les imperfections et à faire face aux inégalités urbanistiques enregistrées entre les différentes zones de la ville.

Ce programme vise aussi le renforcement de la place de la ville de Tétouan ainsi que son positionnement géographique et régional dans le cadre de la dynamique économique et sociale engendrée par la mise en place du port de Tanger-Med, et la réalisation des infrastructures de base nécessaires pour l'accompagnement des grands investissements que connaît la région, notamment dans les domaines industriel et de l'offshoring.

Concernant le traitement des points noirs notamment ceux liés aux inondations et à la lutte contre les incendies, et la création des infrastructures indispensables au sauvetage, il a été procédé à la mobilisation d'un montant de 60 millions de DH à cette fin, outre 13 millions de DH pour lutter contre les incendies et le renforcement du secourisme.

Le président du Conseil municipal de Tétouan a fait observer également que le Conseil œuvre en vue de réunir toutes les conditions nécessaires à la réalisation d'un véritable décollage économique à même de permettre de drainer davantage d'investissements dans la perspective de la réalisation du développement économique escompté.

Dans le même ordre d'idées, il convient de noter que le Conseil a adopté une batterie de mesures destinées à lutter contre le phénomène des marchands ambulants qui investissent tous les coins de la ville au point de la transformer en marché ouvert.

A ce propos, le Conseil a créé des espaces dédiés au commerce bien organisés, tout en oeuvrant pour l'encadrement et l'organisation des marchands ambulants dans le cadre de structures professionnelles.

Le Conseil a, en outre, procédé à la démolition de nombre de souks anarchiques fondés par le passé sur des terrains Habous, et ne disposant d'aucun document administratif.

Ces mesures n'ont pas tardé à susciter admiration et satisfaction des différentes composantes de la société civile locale.

La mise à niveau de la ville s'est étendue également aux secteurs de la santé, de l'enseignement, du tourisme, de la culture, et du sport, à travers l'adoption d'une politique d'ouverture visant à contribuer au rayonnement de l'image de la ville.

Cette rencontre a été couronnée par l'organisation d'une série de visites guidées à nombre de projets socio-économiques structurants en cours de réalisation.