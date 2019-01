Le Chili présente un meilleur scénario économique que le reste de la région d'Amérique latine en 2019, a estimé le Fonds monétaire international (FMI), soulignant que la croissance restera forte, tirée par la consommation privée et l'investissement.

Outre une réduction du déficit budgétaire, conformément aux objectifs budgétaires annoncés par le gouvernement du président Sebastián Piñera, le FMI qui a mis à jour ses prévisions économiques pour l'Amérique latine et les Caraïbes, fait savoir que la mise en œuvre du programme de réformes structurelles pourrait conduire à des perspectives plus favorables pour la croissance économique du Chili en 2019 qui sera de l'ordre de 3,4%. "Il est très remarquable que, malgré le fait que les perspectives de croissance de l'économie mondiale et de l'Amérique latine deviennent moins optimistes, le FMI maintienne ses prévisions de croissance pour le Chili.

Cette confiance de l'institution financière mondiale dénote d'un dynamisme important en matière d'investissement et de consommation, qui permettent au Chili de continuer à bien se développer dans un contexte international plus défavorable, avait déclaré le ministre des Finances, Felipe Larraín, depuis la Suisse, où il avait représenté le Chili au Forum économique mondial de Davos.

La reprise des investissements en 2018, après quatre années de déclin, d'un peu moins de 6% et leur maintien prévu à ce niveau en 2019 représentent la base du dynamisme de l'économie chilienne, a relevé le ministre.

Dans ses prévisions, le FMI affirme que l'affaiblissement de l'économie mondiale et l'intensification de l'incertitude politique contribuent à la lenteur de la croissance en Amérique latine. La région devrait enregistrer une hausse de 2% en 2019 et de 2,5% en 2020, soit un niveau inférieur en comparaison avec d'autres régions du monde.