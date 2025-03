Le CMC publie un spécial sur l’agriculture marocaine

Le Centre Marocain de Conjoncture (CMC) a annoncé la parution de sa récente publication mensuelle "Maroc Conjoncture" n°376, un spécial intitulé "L’agriculture marocaine: Défis et mesures de valorisation".



Ce nouveau numéro s'articule autour de plusieurs axes, notamment "Agriculture marocaine face aux impératifs du futur : Vers un nouveau paradigme de production agricole durable", "L'économie informelle au Maroc: Un défi majeur pour une croissance inclusive", et "Réformes structurelles et compétitivité économique du Maroc : Effet sur les investisseurs étrangers et la croissance durable", indique le CMC dans un communiqué.



La publication aborde aussi les thèmes "Economie bleue : Levier de développement économique et du bien-être des populations" et "Processus de transition démographique : Des enjeux majeurs pour la soutenabilité des systèmes de retraite", poursuit la même source.



Ainsi, le Centre souligne que l’agriculture marocaine est à un tournant décisif, où les impératifs de durabilité rencontrent des défis climatiques d’une ampleur sans précédent, rapporte la MAP.



Depuis plusieurs années, le pays fait face à une récurrence accrue des épisodes de sécheresse, mettant à rude épreuve la résilience du secteur agricole, qui demeure l’un des piliers fondamentaux de l’économie nationale, relève le communiqué.



Sur un autre registre, la publication revient sur l’attractivité des investissements qui constitue un enjeu central, dans un contexte où la compétition pour capter les flux de capitaux étrangers s’intensifie à l’échelle mondiale.



Conscient de l’importance des investissements directs étrangers (IDE) pour soutenir la croissance économique, favoriser le transfert technologique et créer des emplois, le Maroc a entrepris depuis plusieurs années un processus de réformes structurelles visant à moderniser son environnement économique et juridique, rappelle le CMC.



S'agissant de l'économie bleue, le Centre soulève qu'une dynamique dans ce sens est en cours tant au niveau international qu’au niveau national et que le Maroc s’inscrit dans ce mouvement.



Dans cette veine, la stratégie adoptée consiste à tirer profit des opportunités qu’offre l’économie bleue non seulement pour le développement des secteurs existants mais aussi pour de nouveaux secteurs tout en assurant une vraie inclusion sociale, une formation adaptée et un accompagnement facilitant la transition écologique pour les populations et les entreprises.