Le CESE tient la 172e session ordinaire de son Assemblée générale

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a tenu, jeudi, la 172e session ordinaire de son Assemblée générale, présidée par Abdelkader Amara, président du Conseil.



Le premier point à l’ordre du jour de cette session a été consacré à l’adoption du projet d'avis sur le transport rural, un secteur d’importance stratégique pour désenclaver la population, réduire les disparités territoriales et sociales et promouvoir le développement rural, indique le CESE dans un communiqué.



A travers cet avis, le Conseil entend proposer des mesures susceptibles de mettre en place un système de transport rural de qualité, intégré et durable, afin d'améliorer le bien-être des populations rurales, ajoute la même source.



Le deuxième point à l'ordre du jour de cette session a porté sur la présentation et la discussion du projet d'avis du Conseil relatif à "l’impact du Mécanisme d’ajustement carbone (MACF) aux frontières européennes sur le Maroc", dont l’entrée en vigueur est prévue à partir de janvier 2026.



Cet avis examine les effets potentiels de ce mécanisme sur les exportations marocaines et identifie les opportunités qu'il offre, notamment à la lumière de la stratégie de décarbonation engagée par le Maroc depuis plusieurs années et ce, dans la perspective de renforcer la compétitivité du pays dans ce domaine.



Dans le cadre des saisines reçues par le Conseil, les membres ont été informés de la réception d’une nouvelle demande d’avis, en date du 16 juillet 2025, émanant de la Chambre des représentants concernant le "projet de loi n°026.25 portant réorganisation du Conseil national de la presse".



Le Bureau du Conseil, réuni le 17 juillet, a confié l’élaboration de cet avis à la commission permanente chargée de la société du savoir et de l’information, qui a démarré ses travaux conformément à l’approche du Conseil et dans le respect des délais en vigueur, conclut le communiqué.