Le C.R.T. de Fès veut booster son partenariat avec les villes de Grenade et Malaga

A l'invitation de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région de Fès-Meknès, une délégation du Conseil régional du tourisme (CRT) composée de Jawhar Yassir, président-délégué et Azami Rachid, a séjourné du 27 septembre au 1er octobre 2019 dans les villes de Grenade et Malaga (Espagne), afin d'explorer avec les décideurs économiques locaux les opportunités d’investissement à Fès, notamment dans le secteur touristique.

Dans ce cadre, la délégation du CRT a été reçue par le maire de Grenade, cette vieille cité chargée d'histoire, dont l'expérience dans la mise en valeur du patrimoine culturel et historique doit être mise à profit pour valoriser davantage les restaurations effectuées dans la Médina de Fès grâce a la sollicitude Royale. Les représentants du CRT-Fès ont ainsi rencontré le président du Conseil provincial de Grenade et le directeur du port de Motril. Ils ont également eu une réunion à la Chambre de commerce de Grenade avec une délégation d'opérateurs économiques de la région.

Pour renforcer ce partenariat, M. Jawhar a annoncé l'instauration d'un atelier patrimonial en commun. Dans cette perspective, des invitations seront adressées aux directeurs de certains monuments des villes espagnoles ainsi qu'aux directeurs des offices de tourisme en vue de partager leurs expériences avec leurs homologues de Fès. Il a ajouté qu'une délégation de Grenade sera invitée au prochain Forum économique qui sera organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Fès-Meknès durant la première semaine de décembre 2019.

La délégation du CRT-Fès devait être reçue hier par les responsables de la commune de Malaga en vue d'examiner la possibilité d'ouvrir une ligne aérienne régulière entre Malaga et Fès.

Pour rappel, cette délégation était composée de Driss El Azami, président de la mairie de Fès et Badr Tahiri, président de la CCIS-région Fès-Meknès M. Bettache