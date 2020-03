Le Bureau politique salue les initiatives Royales visant à contrer l’évolution de la situation pandémique

Notre pays traverse une phase délicate, qui concerne bon nombre de pays et de peuples à travers le monde, une étape dont la grande sensibilité et les défis multidimensionnels constitueront, sans aucun doute, un test sérieux pour l'unité des Marocains et leur mobilisation visant à faire face à cette pandémie.

Le Bureau politique de l'Union socialiste des forces populaires, en son nom et au nom de toutes les Ittihadies et de tous les Ittihadis, salue avec fierté:

1- La direction et la supervision personnelles de S.M le Roi de toutes les initiatives proactives de protection et de sauvegarde que notre pays a prises pour éviter que la situation épidémiologique n’évolue vers une situation qui pourrait s’avérer difficilement maîtrisable, ce qui confirme l’efficacité des mesures centralisées pour affronter ce genre de crises qui ne tolère pas la diversité et l’éparpillement des centres de décisions.

2- L’initiative de Sa Majesté le Roi de créer un fonds spécial doté de 10 milliards de dirhams pour mettre à niveau les structures, les équipements et les fournitures médicaux et pour soutenir les secteurs économiques et de services touchés de plein fouet par la propagation du coronavirus.

3- Le dévouement des travailleurs de première ligne pour faire face à la propagation du coronavirus, et à leur tête les personnels de la santé publique et tous les cadres techniques et administratifs qui ont fait preuve de courage et d’altruisme dans cette situation difficile.

Dans ces circonstances dans lesquelles le monde vit en raison de la propagation de cette épidémie, le Bureau politique de l'USFP appelle toutes les instances du parti et toutes les militantes et tous les militants à respecter les directives émises par les différentes institutions de l'Etat et à contribuer à sensibiliser à la gravité de cette épidémie en utilisant les réseaux sociaux.

Le Bureau politique confirme également la pleine implication de ses adhérents, chacun selon ses capacités, dans toutes les initiatives prises par l'Etat marocain.

Il condamne également l'idéologie daechiste et ses représentants qui ouvrent des fronts intérieurs contre notre pays qui livre un combat féroce contre un virus que les superpuissances et les pays comme le nôtre, prennent au sérieux.

Le Bureau politique considère que la déclaration de certains hérauts de l'extrémisme, dont Abou Naim tristement célèbre pour son incitation à la haine et au meurtre, en qualifiant le Maroc de "terre de guerre" (Dar Al Harb), est un appel à commettre des actions de terreur, de destruction et de guerre par les terroristes et leurs cellules dormantes que l'Etat et ses services spécialisés s'efforcent d’éradiquer. Cela exige que l’Etat applique avec rigueur la loi à l’encontre de pareils appels. Le Bureau politique souligne que l'interaction avec l'initiative Royale et ses nobles et stratégiques objectifs incite le gouvernement à apporter un soutien exceptionnel aux catégories précaires qui travaillent dans le secteur des services touché par les mesures de précaution, notamment les travailleurs journaliers, et à prendre toutes les initiatives visant à alléger la charge qui pèse sur eux en cette période difficile.

En outre, le Bureau politique salue les médias nationaux sérieux et leur engagement à fournir des services en adéquation avec les nécessités de cette étape cruciale, et ce dans le respect de l'éthique de la profession, de la crédibilité, de l’engagement et de leur mission. A cet égard, il loue le communiqué du Conseil national de la presse et renouvelle l'engagement de la presse ittihadie, tous organes confondus, à fournir des services professionnels, citoyens et de conseil en cette situation difficile, et il réitère l'engagement de ses employés et dirigeants à s’impliquer pleinement avec responsabilité, engagement et patriotisme dans tout ce que notre pays entreprend.