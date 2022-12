Le Bureau politique de l'USFP adresse ses vives félicitations à S.M le Roi pour l'exploit des Lions de l’Atlas

Comme nous l’avons annoncé dans notre précédente édition, le Bureau politique de l’Union socialiste des forces populaires a tenu sa réunion, jeudi 15 décembre 2022 au siège central du parti à Rabat.

Cette rencontre a été sanctionnée par un communiqué dont, ci-dessus, la traduction intégrale.



(…) La réunion (du BP) a été marquée par les sentiments de fierté quant aux réalisations des Lions de l’Atlas lors des phases finales de la Coupe du monde 2022 en cours au frère Qatar.

Et l’Union socialiste des forces populaires, toutes composantes confondues, présentent ses félicitations particulières au guide du pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le protège, pour cette prodigieuse réalisation nationale de même qu’elle salue grandement tous les héros qui ont contribué à cet exploit inédit dans l’histoire des nations et peuples africains et arabes. Par ailleurs, ces victoires transcendent leur portée sportive, bien que pertinente pour avérer la capacité des peuples et Etats du Sud de rivaliser avec les grands et d’endiguer le fossé lorsqu’ils sont mus par la volonté, les potentialités et la vision requise, notamment concernant la disponibilité d’un capital humain riche et bien habilité.



La sélection nationale de football a créé une épopée héroïque incluant de hautes valeurs dont ô combien nous avons besoin dans tous les autres domaines pour le progrès et la grandeur de la nation.

Et ce sont des valeurs qui traduisent les qualités de solidarité, de dévouement, de patriotisme, d’aspiration au triomphe, de confiance en soi conduisant nécessairement à un comportement envers l’autre d’égal à égal sans éprouver de complexe d’infériorité ni être impressionné par quiconque.



Ainsi, l’USFP renouvelle ses chaleureux remerciements à tous les éléments de la sélection marocaine, dont en tête le compétent entraîneur national Walid Regragui qui a démontré la performance des cadres nationaux n’ayant rien à envier à leurs semblables étrangers… Ces remerciements s’adressent aussi à tous les joueurs que nous considérons, sans exagération, comme une continuité et une reprise de l’histoire des héros marocains qui se sont illustrés dans différents domaines, et qui méritent de faire l’objet d’études de cursus sportif en tant que modèles de réussite individuelle et collective. Nos remerciements vont également à la Fédération Royale marocaine de football et à son président Fouzi Lekjaâ pour la confection d’un modèle unique en matière de gestion, de gouvernance et d’efficience dont nous n’avons cessé de tirer profit à tous les niveaux, les plus importants étant ce qui a été réalisé par notre pays en terme d’avancées capitales dans le football en salle, le football féminin et dans le domaine de l’encadrement sportif au niveau de l’Académie Mohammed VI, saluant, là-dessus, tous les soldats d’ombre qui ont aplani toutes les voies favorisant la victoire et atténuant l’endurance.



A cet égard, l’on doit tirer les leçons et les enseignements requis dont la nécessité de se tourner vers les autres disciplines sportives, d’orienter l’intérêt vers le sport scolaire et les sports féminins mais aussi au gouvernement et aux conseils territoriaux de se pencher sur le développement des infrastructures sportives, particulièrement celles dédiées à la mission de formation et d’éducation.



A cette occasion, l’USFP salue les Marocains du monde qui étaient omniprésents au Mondial du Qatar, aussi bien en tant d’acteurs principaux parmi la sélection marocaine que supporteurs dans les tribunes des stades et appelle à l’activation des orientations Royales concernant la diligence de leurs affaires et la mise en place de ponts de communication avec les compétences marocaines à l’étranger pour en bénéficier quant à servir l’intérêt général.



D’autre part, le Bureau politique de l’Union socialiste des forces populaires a abordé la participation pertinente et fructueuse du parti aux assises du dernier Congrès de l’Internationale socialiste tenu au voisin du Nord, l’Espagne, participation qui reflète la conscience de l’importance de la diplomatie parallèle mais aussi la consistance de sa présence et la solidité de ses relations extérieures, traduisant le respect dont jouit le parti au sein des forums partisans internationaux, particulièrement ceux à vocation socio-démocrate.



En outre, le Bureau politique estime que la réussite du parti à décrocher le siège de vice-présidente dans le premier organe exécutif de l’Organisation de l’Internationale socialiste, représentant notre continent africain ; et que sa contribution considérable au vote en faveur de l’ami du Maroc Pedro Sanchez, chef du gouvernement du Royaume d’Espagne, porté président de l’Organisation sont une illustration de la position qu’occupe le parti au milieu de la formation des partis socialistes africains, ce qui lui permet d’assiéger la voix séparatiste dont est devenu de plus en plus grand l’isolement au milieu de l’échiquier socio-démocrate, favorisant ainsi son aptitude à défendre les intérêts nationaux, avec en tête le dossier de notre intégrité territoriale.



Par ailleurs, à l’occasion de l’approche de la tenue du Congrès de la Fédération Démocratique du Travail, l’USFP déclare son soutien inconditionnel de cette station organisationnelle syndicale et invite tous les Ittihadies et Ittihadis à se rassembler autour de cette organisation syndicale que nous considérons comme le prolongement qualitatif du mouvement syndical démocratique et national. Là-dessus l’USFP met l’accent sur son rôle central dans cette étape de l’histoire de notre pays, au cours de laquelle nous menons un combat pour la mise en œuvre des engagements du nouveau modèle de développement dédié au passage à l’Etat social qui consiste à consacrer la primauté de la Justice sociale et spatiale et qui est au centre du projet ittihadi dans sa version tant originelle que renouvelée.



Le Bureau politique de l’USFP salue également toutes les dynamiques rayonnantes, organisationnelles et plaidoyers que connaissent les organisations parallèles du parti qui ont renouvelé leurs structures et organisé dernièrement leurs congrès, à l’instar de l’Organisation des femmes ittihadies et de la J-USFP.



D’ailleurs le parti affirme son plein soutien au processus plaidoyer des femmes du parti qui sont actuellement à l’avant-garde de l’action féminine quant aux deux batailles d’actualisation, de renouvellement du statut de la famille mais aussi de la lutte contre la violence à l’égard des femmes, notamment la cyberviolence.



Le BP invite, à cet effet, l’ensemble des structures organisationnelles locales et régionales et les secteurs parallèles à se préparer en vue de faire de l’année 2023 une année de renouvellement des structures locales et d’organisation des congrès provinciaux pour concrétiser les recommandations du dernier Congrès du parti dans un esprit de renouveau.



Enfin, le Bureau politique informe la totalité des membres du Conseil national de la tenue de la prochaine session de cette instance au courant de la dernière semaine du mois de janvier 2023 et les appelle à accorder à cette station organisationnelle la sollicitude qu’elle mérite.