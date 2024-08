Le Bayern de Kompany lance l'opération reconquête de la Bundesliga

Trois mois après avoir cédé au Bayer Leverkusen le titre de champion d'Allemagne, sa propriété exclusive entre 2013 et 2023, le Bayern Munich débute dimanche son opération reconquête de la Bundesliga, sous la direction de Vincent Kompany, novice sur le banc d'un grand club.



"Le Bayern va riposter lors de la saison à venir. Une saison sans titre entraîne de vieux réflexes là-bas. Le Bayern fera tout pour être champion", a glissé l'ancien président du directoire du club munichois, Oliver Kahn, dans un entretien accordé à Kicker, bi-hebdomadaire spécialisé dans le football, lundi.



Pour la première fois depuis l'été 2011, le Bayern n'a pas ajouté en 2024 de trophée à son palmarès, après sa troisième place en Bundesliga (derrière Leverkusen et Stuttgart), son élimination en 16es de finale de la Coupe à Sarrebruck (modeste pensionnaire de 3e division) et son échec aux portes de la finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, un dernier carré en C1 qui a permis d'atténuer quelque peu une saison 2023/24 catastrophique.



Depuis 40 ans et la saison 1984/85, le Bayern n'a cédé qu'à 14 reprises le titre de champion d'Allemagne. Et deux saisons consécutives sans que le capitaine munichois ne soulève le Schale (trophée remis au vainqueur de la Bundesliga) est une chose encore plus rare, intervenue seulement à trois reprises (entre 1991 et 1993, entre 1995 et 1996 et entre 2011 et 2012).



Autant dire que tous les regards seront tournés encore plus que d'habitude vers la Säbener Strasse, le siège du "Rekordmeister", dont la série de 11 titres consécutifs de champion d'Allemagne a pris fin.



Pour y parvenir, et après plusieurs tentatives infructueuses auprès de Xabi Alonso, Julian Nagelsmann et Ralf Rangnick notamment, la direction du club a confié à Vincent Kompany les clés de l'équipe pour trois saisons jusqu'à l'été 2027 pour succéder à Thomas Tuchel.



Passé par le banc d'Anderlecht et surtout celui de Burnley en Angleterre, le Belge de 38 ans connait sa première expérience comme entraîneur d'une grande équipe en Europe, comme l'Espagnol Xabi Alonso l'a connait au Bayer Leverkusen depuis l'automne 2022.



Premier club à finir une saison de Bundesliga sans la moindre défaite, le Werkself de Xabi Alonso a écrit une page d'histoire du foot allemand la saison passée. Alors qui de Leverkusen ou du Bayern est favori pour le titre? Si les consultants sont divisés, Uli Hoeness, président d'honneur du club munichois a sa petite idée.



"Le champion en titre est toujours le favori, on s'en est occupé pendant dix ans. Maintenant à eux de le faire", a-t-il répondu début août lors d'une rencontre avec la presse, avec un petit sourire, histoire de mettre subtilement la pression sur Leverkusen.

Car "eux", ce sont bien sûr les joueurs de Xabi Alonso, qui se sentent prêt à relever le défi et à rééditer l'exploit de priver le Bayern d'un sacre national.



"Il n'y a aucune raison pour laquelle on ne pourrait pas défendre notre titre. On a vu le Bayern le faire pendant tellement d'années, pourquoi ne pourrait-on pas le faire également?", a estimé dans un entretien à l'AFP le milieu de terrain nigérian Nathan Tella, lors de la préparation estivale à Donaueschingen.



"On a de bons fondamentaux. On a besoin d'ajouter certaines choses, de les actualiser et d'incorporer d'autres éléments", a estimé Xabi Alonso, dont l'équipe est invaincue en championnat depuis 34 matches, et qui a encore du travail pour tenter de chercher les 53 rencontres sans défaite du Bayern à cheval sur les saisons 201213 et 2013/14, record de la Bundesliga.



Concurrent naturel du Bayern (cinq des 14 titres qui ont échappé aux Munichois depuis 1984 lui sont revenus), le Borussia Dortmund voudra se rattraper d'une décevante cinquième place, avec un brin d'optimisme au sein de la direction.



Le président du Borussia Hans-Joachim Watzke a "un bon sentiment pour la nouvelle saison", alors que son club a sauvé sa place en Ligue des champions grâce aux parcours européens des clubs allemands en 2023/24, notamment la finale du BVB en C1 contre le Real (défaite 2-0).