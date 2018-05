Le 6ème Forum de la mer prend fin à El Jadida

La 6ème édition du Forum de la mer a clôturé ses travaux, dimanche à El Jadida, par une série d’activités ludiques et éducatives destinées aux jeunes et aux enfants et visant à leur faire connaître et aimer la mer. "L’Archipel des enfants", un espace de plus de 1.000 m² installé au bord de la mer, entièrement dédié aux enfants, vient ainsi clôturer quatre jours de débats, d'ateliers et de conférences visant à conserver et exploiter de manière durable les océans et les mers. Cette année, le Forum a également mis en avant des initiatives citoyennes concrètes et durables, se concentrant ainsi sur la proposition de solutions à des problématiques locales ainsi que sur la promotion de projets et initiatives pour le développement durable de la mer et du littoral. Différents acteurs publics et privés, principalement de la société civile, ont donc présenté leurs initiatives qui vont de la protection des dauphins de la Baie de Dakhla à l’ambitieux projet du navire Sea Cleaners qui a pour objectif de nettoyer les mers et océans des déchets plastiques.

Cette année, c’est dans le prestigieux Théâtre de la Cité Portugaise que des membres historiques de la communauté du Forum de la Mer ont partagé leurs visions de la citoyenneté de la mer au cours de conférences grand public. Ainsi, le président de l’ONG SOS Méditerranée, Francis Vallat, a décrit son combat pour le sauvetage des migrants, l’historien Laurent Vidal a évoqué avec poésie et érudition les temps de la mer, alors que le professeur Miloud Loukili a défendu l’impossible refus de l’horizon maritime marocain. Pour sa part, la présidente de l’Institut océanographique Paul Ricard, Patricia Ricard, a raconté son parcours de citoyenne de la mer.

Faisant partie des temps forts du Forum, le Sea Lab a été remporté cette année par Loubna El Ghallab. Cette jeune étudiante chercheuse devait défendre, en 180 secondes, son projet de mise en valeur du littoral et des habitants d’Aïn Sebaa (Casablanca) devant un jury présidé par Jean-Pierre Glasser, ancien président de l’Association des Glénans.

Il est, par ailleurs, à noter que dans l’optique de porter ses valeurs et initiatives tout au long de l’année, le Forum de la mer a annoncé la création de l’association du Forum de la mer. Basée à El Jadida, elle mènera des actions au service de la mer et des habitants. Portée par des jeunes et soutenue par la communauté et les partenaires du forum, elle défendra la vocation maritime du Maroc dans un esprit inclusif et de développement durable.

A rappeler enfin qu’en six ans, le Forum de la mer d’El Jadida est devenu un port d’attache pour de nombreux professionnels et amoureux de la mer marocains et internationaux. Marins, pêcheurs, ministres, écrivains, chercheurs, étudiants, industriels… Tous s’y retrouvent chaque année au mois de mai dans un esprit d’ouverture et de dialogue. Avec un souhait partagé : amener les Marocains à mieux connaître la mer et à prendre conscience de son immense richesse et proposer des solutions concrètes et durables pour le développement, la promotion et la préservation de la mer et des zones littorales.