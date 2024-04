Le 16ème Forum de l’École nationale d'agriculture de Meknès en mai prochain

La 16ème édition du Forum de l'École nationale d'agriculture (ENA) de Meknès se tiendra le 22 mai prochain sous l'égide du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.



Organisé par le Cercle des élèves ingénieurs de l'ENA de Meknès, cet événement mettra en lumière les opportunités que la coopération et le partenariat offrent aux élèves ingénieurs et aux ingénieurs agronomes pour le développement agricole et rural.



La thématique centrale portera sur la coopération et le partenariat dans le secteur agricole à travers deux axes majeurs, à savoir "La coopération au pluriel" et "Quelles opportunités la coopération offre-t-elle aux ingénieurs agronomes?".



En participant à cet événement, les entreprises auront l'opportunité de valoriser leurs marques et de promouvoir leurs services via une médiatisation accrue. Le Forum servira également de plateforme dynamique pour débattre de questions cruciales, favorisant les échanges entre les professionnels du secteur agricole, de l'agro-industrie, des coopératives, des associations, ainsi que des étudiants et du personnel administratif.



Cette manifestation offre également aux étudiants une opportunité unique de découvrir le monde professionnel, élargissant ainsi leur réseau de connaissances avant d'entrer sur le marché du travail.