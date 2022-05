Le 13ème Salon régional du livre ouvre ses portes à Khouribga

Coopération



Une délégation de la Fédération des industries culturelles et créatives (FICC), conduite par sa présidente, Neila Tazi, et son vice-président général, Abdelkader Retnani, a effectué une série de rencontres aux Pays-Bas, en vue de promouvoir le dialogue et renforcer les relations de coopération culturelle entre les deux pays.



Cette visite s'inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat signée en 2021 avec l’agence gouvernementale "Netherlands Enterprise Agency", rattachée au ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, indique un communiqué de la FICC. Fruit d’une initiative de l’ambassade des Pays-Bas au Maroc et de la FICC, cette convention porte, entre autres, sur l’échange des bonnes pratiques en matière de législation, réglementation et management culturels, le lancement d'espaces dédiés à l'entrepreneuriat et aux initiatives privées en faveur des jeunes au Maroc, ajoute la même source.



Patrimoine



"La cité médiévale d’Aghmat : la sauvegarde et la valorisation" est le thème d’une journée d’étude organisée, vendredi à la commune d’Aghmat (province d’Al Haouz), à l’initiative de la Direction régionale de la culture à Marrakech-Safi.



Organisée en partenariat avec la Conservation des sites Aghmat et Tinmel dans le cadre du "Mois du patrimoine", cette rencontre, qui a connu la participation d’une pléiade d’architectes, experts de l’archéologie en plus de représentants de la société civile et des autorités locales, a été marquée par l’inauguration d’une exposition artistique et technique au site d’Aghmat réalisée par les étudiants de l’Ecole nationale d’architecture (ENA) de Marrakech.



Lors de cette journée, il a été procédé à la présentation du projet d’étude architecturale des sites d’Aghmat et de Tinmel, dédié au volet de la restauration, la valorisation et la mise à niveau.



Les participants à cette rencontre ont relevé l’importance historique de ce site en tant que cité marocaine médiévale dotée d’une histoire riche en composantes immatérielles, dont l’architecture.



Les intervenants ont aussi souligné que la mise à niveau de ce site exige de le sécuriser et de l’entourer de clôtures, et la mise en place d’une infrastructure dédiée à l’accueil, en plus de la création de circuits touristiques avec une signalisation au sein du site et à l’extérieur, ce qui est de nature à renforcer son attractivité.