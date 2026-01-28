Le 11 janvier 1944 : Une date fondatrice revisitée lors d’une conférence du Club de citoyenneté

A l’occasion de la commémoration du 11 janvier 1944 (date de la présentation du Manifeste de l’Indépendance), le Club de citoyenneté a ouvert un espace de réflexion salutaire destiné à la jeunesse marocaine, l’invitant à revisiter un siècle d’histoire nationale, avec ses réussites, ses épreuves et ses tournants décisifs.



Cette date, considérée comme une véritable inflexion dans l’histoire du Maroc moderne, constitue une fenêtre essentielle pour comprendre l’histoire du pays et les dynamiques qui ont façonné le Maroc d’aujourd’hui.



Intervenant lors de la conférence organisée récemment par le Club de citoyenneté à la Maison des jeunes à Sidi Bernoussi, le journaliste Abdallah Loghchit a souligné que le 11 janvier est présenté comme une véritable transition fondatrice vers un Maroc moderne, dont nous vivons encore aujourd’hui les prolongements et les transformations. Cette date ne renvoie pas uniquement à un événement historique, mais à une prise de conscience collective qui a ouvert la voie à une réflexion continue sur la manière de se relever, de se construire et de se projeter vers un avenir prometteur. Dans cette perspective, l’initiative du Club de citoyenneté mérite d’être pleinement saluée, car elle contribue à nourrir le débat, à raviver la mémoire nationale et à interroger le sens profond de notre trajectoire historique.



Selon lui, l’histoire du Maroc montre que son principal levier de réussite, à chaque tournant décisif, a toujours été l’élément humain, et plus particulièrement la jeunesse. Le Manifeste de l’Indépendance lui-même est le fruit de l’engagement de jeunes leaders et d’une élite nationale animée par l’audace et la conviction.



« Miser aujourd’hui sur la jeunesse implique de lui offrir une vision claire, une méthodologie de travail rigoureuse et un discours adapté, afin de la replacer au cœur de son histoire et de son avenir. Car, comme le soulignait Allal El Fassi, «tout ce qui paraît difficile devient possible pour la jeunesse », et c’est ainsi que se forgent les grandes ambitions des nations», a précisé Abdallah Loghchit lors de cette conférence modérée par l’écrivaine Karima Hanine.



Pour sa part, le journaliste Mourad Tabet a affirmé que la présentation du Manifeste de l’Indépendance le 11 janvier 1944 constitue un tournant décisif dans l’histoire contemporaine du Maroc. Cet acte politique majeur a marqué le passage d’une résistance essentiellement armée, locale et fragmentée, à une lutte politique structurée, portée par une vision nationale claire et unifiée.



En formulant explicitement la revendication de l’indépendance, le mouvement national a su donner une expression collective aux aspirations profondes du peuple marocain, tout en inscrivant sa cause dans une logique étatique moderne fondée sur la souveraineté, l’unité territoriale et la légitimité historique.



Selon lui, le contexte interne a joué un rôle déterminant dans l’émergence de cette dynamique. Après des décennies de domination coloniale et l’échec des tentatives de réforme dans le cadre du protectorat, la conscience nationale a atteint un niveau de maturité avancé.



L’apparition d’élites politiques instruites, l’essor de la presse nationale et la mobilisation populaire, notamment après le Dahir berbère de 1930, ont contribué à structurer un mouvement revendicatif à l’échelle nationale. L’alliance étroite entre le Trône et le mouvement national, incarnée par le Sultan Mohammed V, a conféré à la revendication indépendantiste une force politique et symbolique exceptionnelle.



Sur le plan international, la conjoncture de la Seconde Guerre mondiale a offert une opportunité stratégique que Feu Mohammed V et les leaders nationalistes ont su exploiter avec intelligence et lucidité.



«L’affaiblissement des puissances coloniales, la proclamation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes à travers la Charte de l’Atlantique, ainsi que les contacts établis lors de la conférence d’Anfa en 1943 entre le Sultan Mohammed V et le président américain Roosevelt, ont permis d’internationaliser la question marocaine», a fait savoir Mourad Tabet.



D’après lui, le Manifeste de l’Indépendance demeure une référence essentielle pour les générations actuelles, en particulier pour la jeunesse marocaine. Il rappelle l’importance de l’unité nationale, du sens des responsabilités et de l’engagement citoyen face aux défis contemporains, qu’ils soient politiques, diplomatiques, économiques ou sociaux.

Et l’intervenant de conclure : « Loin d’être un simple événement du passé, le 11 janvier 1944 incarne un héritage vivant, porteur des valeurs de lucidité politique, de patriotisme responsable et de confiance dans la capacité collective à construire l’avenir du pays ».



H.T