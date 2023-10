La délégation provinciale de la santé et de la protection sociale à Azilal a organisé, récemment, une large campagne de dépistage précoce des cancers du sein et du col de l'utérus, et ce dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation et de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus qui coïncide avec la commémoration du mois d'Octobre Rose.



Lors de cette opération organisée avec le concours des autorités locales de la province d’Azilal, 9.455 femmes relevant des communes montagneuses de la province ont bénéficié d'examens de dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus au cours du mois d'octobre.



Dans le détail, un total de 6.837 femmes âgées entre 40 et 69 ans ont bénéficié d'examens de dépistage précoce du cancer du sein et 2618 autres âgées de 30 à 49 ans ont subi des tests de dépistage du cancer du col de l'utérus, selon les données de la délégation provinciale de la santé et de la protection sociale.



Cette campagne de sensibilisation vise à informer les femmes rurales de la province d’Azilal à l’importance d’effectuer des examens réguliers pour la détection précoce de cette maladie afin de prévenir ses complications et participer ainsi à l'effort national visant à diminuer la morbidité due à ces cancers.



"Octobre Rose" est une campagne annuelle qui permet de sensibiliser le grand public au dépistage du cancer du sein. Le symbole de cet évènement est le ruban rose.