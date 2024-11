Larache à l’heure du 13ème Festival international du brassage culturel

La 13ème édition du Festival international du brassage culturel “Entrerritmos” de Larache s'est ouverte, mercredi soir, avec un spectacle fascinant d’acrobaties en plein air donné par la troupe espagnole Vaivén Circo.



Venue de Grenade, en Andalousie, la troupe espagnole Vaivén Circo a brillamment présenté son spectacle intitulé "Esencial", mêlant acrobaties et danse expressive, en offrant une performance captivante qui a fasciné les spectateurs rassemblés sur la place Bab Al Bahr pour assister à l’ouverture du festival.



A travers une performance harmonieuse et vibrante, les cinq membres de la troupe ont offert un aperçu de l’échange culturel que le festival promeut, en invitant les plus grandes troupes folkloriques et d’art de rue du monde à présenter des spectacles visant à rapprocher les peuples.



Dans une déclaration à la MAP, Miguel Moreno, membre de la troupe, a exprimé sa joie de participer à cet événement culturel, en présentant le spectacle "Esencial", un show d’acrobaties sur des structures métalliques installées sur la place, notant que ce spectacle, inspiré des jeux d’enfance, invite le public à un voyage à travers l’histoire et la culture.

Ce spectacle inaugural a été organisé en collaboration avec l’Association Chérif Idrissi, le Centre culturel Lixus Bab Al Bahr et l’ambassade d’Espagne à Rabat.



Pour sa part, le directeur du festival, Abderrahman Lanjri, a souligné que cette manifestation culturelle permet aux habitants et visiteurs de Larache de découvrir les cultures de 11 pays, grâce aux performances des troupes invitées, précisant que le festival contribue aux efforts de diplomatie parallèle et au rapprochement entre les peuples.



Ce festival, organisé à l’occasion du 69ème anniversaire de la Fête de l’Indépendance à la fois à la Faculté polydisciplinaire et au Centre culturel Lixus, à l'initiative de l'Association Loukos du tourisme durable, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, avec le soutien des conseils élus, contribue à mettre en valeur les atouts touristiques de la ville de Larache, notamment son patrimoine historique, a-t-il ajouté.



Cette édition accueille des participants de divers continents, notamment des groupes folkloriques et musicaux venus d’Inde, d’Irak, d’Espagne, de Bulgarie, du Mexique, du Costa Rica, de Slovaquie, du Sénégal, du Paraguay et du Royaume-Uni, ainsi que des troupes marocaines représentant le patrimoine culturel national, qui participeront au Carnaval des cultures, défilant de l’avenue Mohammed V jusqu’à Bab Al Bahr.



Ainsi, les groupes participants, en spectacles itinérants ou fixes, vont sillonner les principales rues et places de Larache, tandis qu'une conférence sur "La réalité du patrimoine historique de Larache: atouts et perspectives du tourisme culturel" se tiendra au Centre culturel Lixus, en plus de l'organisation d’ateliers sur le patrimoine marocain: gastronomie, artisanat et pêche.



Placée sous le thème "Le patrimoine culturel, pilier du tourisme durable", cette édition, qui se poursuivra jusqu’au 25 novembre, s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’association, qui vise, à travers ce festival, à mettre en lumière les potentialités touristiques et culturelles du Royaume, en ligne avec la stratégie nationale en matière d'organisation de rencontres internationales visant à promouvoir le tourisme culturel et durable.



L’association présentera également des spectacles à l’Université internationale de Rabat (UIR), dans le cadre de son ouverture à la capitale des Lumières, en mettant en avant ses dimensions académiques et culturelles.