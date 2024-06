Larache: Session de formation au profit des jeunes porteurs de projets

Une session de formation académique a été lancée, mardi à Larache, au profit des jeunes porteurs de projets lauréats de la Faculté Polydisciplinaire.



Cette formation s'inscrit dans le cadre de la réalisation des nobles objectifs de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), notamment dans le sillage du programme "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes", indique une note d’information de la faculté, relevant de l'université Abdelmalek Essaâdi.



Elle se déroule sous la supervision de la plateforme "Future Gate" et la Fondation de recherche de développement et d'innovation en sciences et ingénierie (FRSDISI), a précisé la faculté, notant que ces deux structures encadrent un groupe de jeunes porteurs de projets souhaitant créer leurs propres entreprises et s'intégrer dans l'environnement économique provincial.



Cette initiative ambitionne de contribuer à la réalisation des objectifs du troisième programme de l'INDH et du programme de développement provincial, visant à dynamiser l'activité économique et à répondre aux préoccupations de la société, ainsi que de former une nouvelle génération d'entrepreneurs et de jeunes porteurs de projets désirant créer leurs propres entreprises.



La même source a relevé que cet engagement confirme l'ouverture de la Faculté polydisciplinaire de Larache sur son environnement social et renforce son rôle clé dans la formation de l'élément humain et le soutien au développement socio-économique dans la province de Larache.