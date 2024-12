Lancement officiel des programmes "Défi de la lecture arabe" et "Projet national de lecture"

L'édition 2024-2025 des programmes "Défi de la lecture arabe" et "Projet national de lecture" a été officiellement lancée, mardi à Rabat, à l'occasion d'une rencontre organisée à l'initiative de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de Rabat-Salé-Kénitra.



Cette rencontre, qui a réuni élèves, enseignants, responsables éducatifs et partenaires institutionnels, a également été l’occasion de célébrer les lauréats des compétitions de lecture au titre de l’année 2023-2024.



Lors de l’édition 2024 du "Défi de la lecture arabe", la région a enregistré une participation massive avec 309.913 élèves, représentant 1.894 établissements scolaires, selon des données de l'AREF.



Quarante pour cent des participants ont atteint les phases finales aux niveaux régional et national, marquant une performance notable pour la région, souligne-t-on, ajoutant que des élèves à besoins spécifiques se sont particulièrement distingués lors de ces compétitions, reflétant ainsi les efforts déployés au niveau de la région pour garantir une éducation inclusive et encourager la lecture pour tous.



En outre, pas moins de 526.273 élèves ont participé au "Projet national de lecture", avec une parité de 50%, représentant 1.538 établissements scolaires, ce qui confirme l'engagement collectif de la région à promouvoir la lecture comme outil de développement éducatif et social, toujours d'après les données de l'AREF.



Dans une déclaration à la presse, Kawtar Al Qorchi, lauréate du prix du "Défi de la lecture arabe" dans la catégorie des élèves à besoins spécifiques, a affirmé que sa participation à ce concours a constitué un véritable défi, compte tenu de ses problèmes de dyslexie.

Cette distinction est une opportunité de dire aux jeunes que "rien n’est impossible" et que "la lecture nourrit nos rêves et construit notre avenir", a-t-elle indiqué.



De son côté, Said El Fallak, enseignant de langue arabe, a souligné l’importance de ces initiatives, affirmant qu'au-delà de son caractère compétitif, ce concours reflète un engagement national pour ériger le Maroc en un pays de lecteurs et de culture.



"Nous œuvrons, en tant qu’enseignants, à encadrer nos élèves pour qu’ils découvrent la richesse de la lecture et contribuent à porter haut le drapeau de notre pays", a-t-il affirmé.



Pour sa part, le chef du Centre régional de documentation, d'animation et de la production pédagogique (CRDAPP) à l'AREF de Rabat-Salé-Kénitra, Mohammed El Khiter, a relevé que ce lancement est l’occasion de présenter les résultats exceptionnels de l’année écoulée tout en mobilisant élèves et enseignants pour une nouvelle saison riche en performances.

Ces projets s’inscrivent dans le cadre de la vision nationale pour une école de qualité, ouverte et innovante, a-t-il ajouté.