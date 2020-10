Lancement de la première édition du programme “Emerging Mediterranean ”, avec la participation du Maroc

La première édition du programme “Emerging Mediterranean”, un tremplin pour l’émergence de leaders de la Tech For Good en Méditerranée, a été officiellement lancée, avec la participation du Maroc.



Fruit des travaux réalisés durant les forums préparatoires du Sommet des deux rives qui a rassemblé les sociétés civiles des pays du 5+5, Emerging Mediterranean fait partie des grandes initiatives saluées par « les engagements pour une nouvelle ambition en Méditerranée », signés par les ministres des Affaires étrangères des pays du dialogue 5+5, à l’occasion du Sommet des deux rives tenu le 24 juin 2019 à Marseille en présence du président français Emmanuel Macron. Ce programme, qui bénéficie du soutien financier de l’Agence française de développement et du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, a été créé pour identifier, accélérer et faire connaître les pépites technologiques de la Tech For Good en Méditerranée, afin de démultiplier leur impact, mettre en valeur ces modèles de réussite et, in fine, contribuer à la résilience de leurs sociétés. Emerging Mediterranean vient également prolonger la dynamique Emerging valley en Méditerranée, pour faire de la région le Lab de la Tech For Good et de l’innovation positive sur l’axe Euro-MedAfrique.



2 rives”, qui se tiendra du 27 au 29 novembre entre la France et le Maroc, en partenariat avec la startup Factory de Casablanca et le campus de l’Agence française de développement, dix start-up les plus prometteuses vont être présélectionnées. Cinq entrepreneurs lauréats seront ensuite désignés par un jury le 7 décembre lors de la Conférence digitale Emerging Mediterranean, indique un communiqué de Emerging Mediterranean parvenu à la MAP.



Ces lauréats bénéficieront du programme d’accompagnement Emerging Mediterranean, et intégreront le Social & Inclusive Business Camp (SIBC) ; une occasion unique pour accélérer leur passage à l’échelle. Ces startupers viendront ensuite, les 7 et 8 avril 2021, rencontrer à Marseille des investisseurs internationaux lors du sommet international Emerging valley qui se tiendra au Palais du Pharo, selon la même source. “Les porteurs de projet ont jusqu’au 20 novembre 2020 pour proposer leur candidature au programme Emerging Mediterranean via le lien https://emergingmediterranean.co/bootcamp-des-2- rives/”, indique le communiqué.



«Fort de l’histoire et de la légitimité d’Emerging valley entre l’Europe et l’Afrique, Emerging Mediterranean a pour vocation de démultiplier l’impact de la Tech For Good en Méditerranée, en identifiant les leaders de demain et en leur permettant de passer à l’échelle grâce à un dispositif d’accompagnement concret », commente Samir Abdelkrim, Fondateur d’Emerging valley. « Le programme va mettre à l’honneur les entrepreneurs de la rive sud de la Méditerranée, qui ont un réel impact positif et qui contribuent à la résilience de leurs sociétés via leur engagement sur des thèmes clés tels que l’e-santé, la résilience territoriale, l’agritech, le climat, la mobilité, et l’inclusion sociale et financière», ajoute-t-il.



Autre composante forte du programme qui sera présente en filigrane de ces thématiques : l’entrepreneuriat féminin, qui fera l’objet d’une attention particulière. « Nous voulons contribuer à accompagner les champions méditerranéens de demain, pour inspirer les générations futures tout en renforçant le lien et les synergies entre l’Afrique et l’Europe», affirme Samir Abdelkrim.