Lancement de la première édition du Forum marocain des industries culturelles et créatives  

La première édition du Forum marocain des industries culturelles et créatives (ICC) a débuté jeudi à Rabat, avec l'objectif de "rassembler les professionnels de la culture, les associations, les étudiants, les entrepreneurs et toute personne souhaitant en savoir plus sur les industries culturelles et créatives".



Porté par la Fondation Hiba, avec le soutien financier de l’Union européenne, de l’Institut français du Maroc et du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et en partenariat avec la Fédération des industries culturelles et créatives, cet évènement, qui se poursuivra jusqu’au 10 décembre courant, entre dans le cadre de la construction d’une Vision 2030 pour la structuration, la professionnalisation et le développement du secteur des industries culturelles et créatives au Maroc.



A cet égard, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohammed Mehdi Bensaid, a indiqué que son département soutient ces initiatives à travers la mise en place d’un écosystème pour les industries culturelles qu’il considère comme des alternatives de demain vis à-vis des défis du siècle, et des nombreux métiers qui risquent de disparaître dans l’avenir.



Cette 1ère édition du Forum des industries culturelles et créatives s’articule autour de quatre principales thématiques : économies créatives, modèles économiques et logique de financement, accompagnement et formation et droits d’auteur et propriété intellectuelle, a-t-il expliqué dans une déclaration à la MAP, notant que l’événement s'articulera autour d’un programme scientifique et d’un programme artistique.



Dans une allocution de circonstance, la présidente de la Fédération des ICCs, Neila Tazi, a relevé que les industries culturelles et créatives s’entendent sur tous les secteurs d’activité ayant pour objet principal la création, le développement, la production, la préservation, la promotion ou la diffusion des biens, de services, ou d’activités à contenu culturel, patrimonial, artistique et/ou créatif.



Le Forum marocain des Industries culturelles et créatives a pour vision principale la professionnalisation et la structuration du secteur des industries culturelles et créatives au Maroc comme secteur porteur de richesse et créateur d’emplois, contribuant à 1% du PIB national à l’horizon 2030, a-t-elle soutenu.



Il vise à fédérer et rassembler les différents entrepreneurs ou acteurs des industries culturelles et créatives au Maroc, à être une plateforme d’échanges et de mise en relation, à promouvoir l’entrepreneuriat culturel et à nourrir le débat national autour du secteur créatif et culturel, a-t-elle poursuivi, notant que le Forum met en relation les principaux acteurs de ces industries pour développer le secteur et encourager des initiatives porteuses dans la culture et l’art.



Pour sa part, l'ambassadrice de l’Union européenne au Maroc, Mme Patricia Llombart Cussac, a souligné que le Maroc est doté d’une richesse culturelle diversifiée et immense à même de constituer un levier de rapprochement et un grand vecteur de l’inclusion sociale à travers plusieurs partenariats et l’encouragement des jeunes dans les divers domaines culturels. Au programme de ce forum, figurent des panels, des focus sectoriels, des groupes de travail, des toolbox «Kawaliss» et de "speed meeting".



Les panels et focus sectoriels sont dédiés aux professionnels, aux associations, aux curieux et aux entrepreneurs. Ils aborderont diverses thématiques liées aux industries culturelles et créatives et connaîtront l’intervention d’acteurs majeurs du secteur.



Les groupes de travail, quant à eux, rassembleront différents professionnels pour discuter des enjeux du secteur. La Toolbox «Kawaliss» consistera en différents ateliers destinés aux entrepreneurs et aux porteurs de projets dans l’art et la culture. Cette première journée du Forum a été clôturée par l’inauguration du marché des entrepreneurs.