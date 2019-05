Lancement de la caravane du Guichet unique mobile en Espagne

Depuis le 2 mai courant, onze ambassades marocaines en Espagne ont accueilli la caravane du Guichet unique mobile, organisée par le ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, et de la coopération internationale, chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration.

Ce projet dont la première étape se déroule en Espagne, a pour objectif de suivre de très près la situation des Marocains résidant sur la péninsule Ibérique, dont le nombre est estimé à près de 850.000.

Les différentes rencontres organisés au sein des consulats, ont connu les participations de plusieurs institutions marocaines publiques, dont le ministère de la Justice, le ministère de l’Equipement, du Transport de la Logistique et de l’Eau et l’Agence Nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie. A ceux-là, s’est ajouté les présences de la Direction Générale des douanes et impôts indirects, la direction générale des impôts et la Caisse Nationale de sécurité sociale et la Caisse centrale de garantie. Sans oublier, l'Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM).

Fouad Boujbir, directeur des ressources humaines et des systèmes informatiques, a souligné que le programme est suivi de très près par Abdelkrim Benatiq, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration. Et d’ajouter : « Ce programme s’inscrit dans le cadre des Hautes orientations de SM le Roi Mohamed VI, qui a plus d’une fois appelé à l’amélioration de la communication avec les membres de la communauté des Marocains résidant à l’étranger, ainsi qu’à la proximité des services qui leur sont destinés; faciliter et moderniser les procédures, sans oublier de respecter leur dignité et de préserver leurs droits. Fouad Boujbir a conclu en considérant que ce Guichet unique mobile « représente l’occasion idoine de présenter les nouveaux services mis en place et élaborés par les institutions publiques concernées, en faveur des MRE».

Lancé le 2 mai à Madrid Tarragone (Nord-est), Almeria (Sud) et Valence (Est), le Guichet unique mobile au service des Marocains du monde s'est poursuivi jusqu'au 5 du même mois à Barcelone (Sud-est), Séville (Sud), et dans les îles de Majorque et Las Palmas, Bilbao (Nord), Gérone (nord-est) et Malaga (Sud). Le programme sera reconduit dans d’autres pays européens abritant une importante communauté marocaine.