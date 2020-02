Lancement de la campagne sur l'utilisation sécurisée d'Internet dans les établissements scolaires

Le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a procédé mardi au lancement officiel de la troisième campagne nationale sur l'utilisation saine et sécurisée d'Internet dans tous les établissements d'enseignement pour l'année 2020.

D'après un communiqué du ministère, cette campagne qui s’étalera tout au long du mois de février et qui coïncide avec la célébration de la "Journée pour un Internet plus sûr", s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la vision stratégique pour la réforme 2015-2030 relative au développement de l'usage des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement, ainsi que dans le cadre des activités de sensibilisation menées par le ministère avec les partenaires soucieux de l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans l'amélioration de l'apprentissage.

L'organisation de cette campagne s'inscrit également, d'après le communiqué, dans la prise de conscience du ministère de l'importance cruciale que revêt le sujet de l'utilisation saine d'Internet chez les élèves, et pour éviter les risques pouvant découler de l'absence de sensibilisation et d'encadrement à ce sujet.

A travers des ateliers de sensibilisation, cette campagne nationale vise à sensibiliser les élèves des différents établissements d'enseignements sur les risques inhérents aux nouvelles technologies, ainsi qu'à promouvoir parmi les jeunes des méthodes d'utilisation saines et équilibrées en leur enseignant les règles de base de la cybersécurité et en leur fournissant des conseils afin d’éviter les éventuels risques d'une utilisation dangereuse.

Il est à noter que l'organisation de cette campagne s'inscrit dans le cadre de la Campagne nationale de sensibilisation à la cybersécurité et à la cyber-confiance et d'accompagnement de la transformation digitale au Maroc (2018-2022), initiée par le Centre marocain de recherches polytechniques et d'innovation en partenariat avec le ministère et des institutions publiques et privées, avec le parrainage du ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique.