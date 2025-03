Lancement de "Basmat al-Tourath", la première série animée dédiée au patrimoine marocain

L'historien Nabil Mouline, en collaboration avec le vulgarisateur digital Mustapha El Fekkak, alias "Swinga", a lancé récemment "Basmat al-Tourath" (L’empreinte du patrimoine), la toute première série animée consacrée au patrimoine matériel et immatériel du Maroc.



L’idée derrière "Basmat al-Tourath" découle de la vision de Nabil Mouline, chercheur au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), en ce sens qu’il s’agit de "faire de l’histoire un récit vivant, accessible à tous, loin des cercles académiques fermés et des manuels scolaires figés", selon une note de présentation de la série.



Afin de donner à ce projet toute son ampleur, le professeur Mouline s'est associé à Mustapha El Fekkak, l’un des vulgarisateurs les plus influents du monde digital marocain, pour "concevoir un format alliant rigueur scientifique et puissance narrative, afin que chaque épisode offre une véritable expérience immersive", précise-t-on.



Les épisodes de "Basmat al-Tourath", diffusés chaque vendredi soir du mois de Ramadan sur YouTube, explorent divers aspects fondamentaux du patrimoine marocain. Le premier épisode de la série a été consacré à Tinmel, un village du Haut Atlas, "foyer religieux, intellectuel et militaire ayant bouleversé l’histoire régionale", qui a joué un rôle essentiel dans la formation de la dynastie Almohade.



Les trois prochains épisodes aborderont des sujets tout aussi fascinants avec une thématique "volontairement tenue secrète afin de maintenir le suspense et l’impatience du public" et de faire de cette série "un véritable rendez-vous culturel incontournable, un moment de découverte et de réflexion partagé par les Marocains, où qu’ils se trouvent", selon la même source.



Selon ses concepteurs, "Basmat al-Tourath" suscite un tel engouement, parce qu’elle "ne se limite pas à raconter le passé, elle le met en valeur comme un héritage précieux, un élément essentiel de l’identité collective à préserver et à transmettre".

La série animée contribue également au rayonnement au-delà des frontières du patrimoine marocain, véritable vecteur d’influence culturelle, selon la note de présentation.



Il s’agit ainsi d’une "démarche de transmission et de sensibilisation, un engagement en faveur d’une histoire vivante et partagée", invitant à voir le passé "non pas comme une mémoire figée, mais comme une source d’inspiration pour bâtir l’avenir".