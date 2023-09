Lancement d'un concours international pour réaliser cinq fresques murales

Dans le cadre de la première édition du Festival "Hitane" de street art, qui se tiendra du 2 novembre au 30 décembre, la Fondation de Salé pour la culture et les arts a annoncé le lancement d'un concours international pour réaliser cinq grandes fresques murales majeures.



Il s'agit de réaliser cinq fresques murales d'une superficie de 50 m² et d'une hauteur d'au moins 5 mètres chacune dans la ville de Salé, indique la Fondation dans un communiqué, ajoutant que le concours est ouvert aux artistes qui pratiquent le street art et souhaitent mettre en valeur leurs talents artistiques en toute liberté.



La même source note que ce concours a pour objectifs de rapprocher les habitants de la ville de Salé des arts, d'éveiller leur curiosité et leur regard critique, d'embellir les surfaces avec une touche artistique, de fournir des espaces de créativité pour les artistes et de favoriser leur rencontre avec le public.



Les règles et conditions de participation peuvent être consultées sur le site de la Fondation "www.salaculture.ma", précise la même source, soulignant que la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 5 octobre et que la réalisation des fresques murales validées par le jury débutera le 25 novembre.



La Fondation de Salé pour la culture et les arts s'assigne pour missions de contribuer à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques culturelles en apportant son expertise dans ce domaine et de promouvoir la culture des droits de l'Homme dans les domaines culturel et artistique, en particulier la liberté d'expression et de créativité.



La Fondation œuvre également à mettre en valeur les potentialités de la ville de Salé aux niveaux régional, national et international et à revitaliser son image en tant que pôle culturel et artistique, en faisant connaître son patrimoine et ses célébrités y compris les intellectuels, les penseurs et les créateurs et en réalisant un ensemble de projets culturels et artistiques.