Lancement d’un centre de valorisation des légumineuses à Meknès

Les activités d’un centre de valorisation et de production de semences fermières des légumineuses alimentaires ont été lancées récemment à Moulay Driss Zerhoun, relevant de la préfecture de Meknès.

Initié par le groupement d’intérêt économique (GIE) ‘’Walili’’, avec le soutien du Centre régional de la recherche agronomique (CRRA) de Meknès, ce projet tend à contribuer à répondre aux besoins des agriculteurs en semences de qualité, selon l’Institut national de recherche agronomique (INRA), dont relève le CRRA.

Le GIE agricole a été encadré par le CRRA-Meknès, via la plateforme d’innovation pour l’amélioration des légumineuses alimentaires au niveau de la zone Saïs-Taounate, dans le cadre du projet ‘’ Initiative maroco-indienne pour le développement des légumineuses alimentaires’’ (IMILA), rapporte la MAP.

L’assistance technique de la recherche agronomique, apportée par le CRRA, a couvert la chaîne des valeurs des légumineuses alimentaires depuis la conduite technique jusqu’à la commercialisation et la valorisation de ces denrées, notamment par la mise à disposition de l’équipement nécessaire pour assurer le conditionnement et le traitement des semences fermières.

Le GIE Walili compte huit coopératives, et la superficie couverte en légumineuses alimentaires au niveau de Moulay Driss Zerhoune est d’environ 7.000 ha, avec une production totale d’environ 112.400 qx.

Le CRRA a une mission de recherche ciblée sur le développement agricole.

Il œuvre pour une meilleure connaissance du milieu (naturel et socioéconomique), le développement de technologies performantes répondant aux besoins de l’agriculture de sa zone d’action et la valorisation des acquis de la recherche agronomique ciblant les environnements semi-aride, subhumide et de montagne.