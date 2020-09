Lancement d’un baromètre régional de l’investissement à Béni Mellal-Khénifra

Le Centre régional d'investissement (CRI) de Béni Mellal-Khénifra a lancé, mercredi, à l'occasion d'une visio-conférence, la version Bêta du Baromètre régional de l’investissement.



Ce baromètre se veut un outil permettant aux investisseurs, aux acteurs socio-économiques et aux décideurs régionaux d’avoir plus de visibilité sur l’évolution et les tendances des investissements au niveau de la région et ses échelons territoriaux (provinces et communes).



Avec une fréquence mensuelle de mise à jour des données, le baromètre, grâce à son interactivité, offre la possibilité d’effectuer des paramétrages permettant de faire des analyses approfondies et interactives sur la base de plusieurs critères, à savoir la période, la localité, le secteur d’activité, la nature juridique du foncier, le genre et l'origine de l’investisseur.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur du CRI, Mohamed Amine Bekkali, a affirmé que la prochaine étape de cette action serait de mobiliser toutes les administrations productrices d’information, pour la mise en place d’un baromètre de l’économie régionale permettant de suivre, en temps réel, l’évolution de la situation socio-économique de la région et d’offrir aux investisseurs l’ensemble des informations nécessaires pour leurs décisions d’investissement.



"Nous vivons actuellement dans une ère de l'information et de la digitalisation, et nous souhaitons, grâce à cette action, encourager toutes les administrations de la région, à valoriser le capital informationnel qu’elles détiennent en le mettant à la disposition des différents utilisateurs qui en ont besoin", a soutenu le responsable régional, relevant que le baromètre est disponible sur le lien suivant(http://www.coeurdumaroc.ma). En effet, les différentes rubriques du baromètre permettent de dresser le profil des investisseurs (genre, origine, forme juridique, taille …) et la situation du foncier mobilisé ou sollicité (privé, domanial, collectif, forestier …), et de suivre la tendance d’investissement au niveau de chaque secteur et filière dans la région.



L’organisation des visuels et graphiques du baromètre et la structuration hiérarchique des données de chaque visuel permettent également d’effectuer des analyses très fines et pointues pouvant orienter et ajuster la stratégie de développement des investissements.