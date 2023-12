Lancement à Casablanca de la première édition de l'Automotive Show 2023

La première édition du Salon international de la mobilité électrique et de l'after-market (MAEM) "Automotive Show 2023", a été inaugurée, mardi, à l'Office des changes de Casablanca.



Organisé du 5 au 7 décembre, par l’agence Global Fairs & Events, ce salon met en lumière les dernières avancées dans le domaine des technologies de diagnostic, ainsi que des solutions novatrices simplifiant le processus de diagnostic des véhicules modernes.



Dans une allocution de circonstance, la directrice de Global Fairs & Events, Ikram Ettis, a exprimé le souhait de positionner cet événement comme un contributeur essentiel au développement de l'industrie, ainsi qu'un fervent promoteur du label "made in Morocco" dans le domaine de la mobilité électrique et de l'after-market, rapporte la MAP.



"Notre ambition est que cet événement devienne le lieu de convergence où le monde entier rencontrera l'Afrique à travers le Maroc, considéré comme un hub continental, pour découvrir les dernières révolutions de la mobilité électrique et de l'after-market", a-t-elle poursuivi, notant l’importance d'un paysage automobile et motocycliste respectueux de l'environnement.



Cette édition rassemble 6 nations participantes et plus de 45 exposants de renom dont 90% marocains, a fait savoir Mme Ettis, indiquant que trois jours durant, le salon va accueillir d'éminents experts, des pionniers de la mobilité électrique et des visionnaires.



Et d’ajouter que des formations spécialisées seront dispensées, offrant aux professionnels du secteur, notamment les garagistes, une expertise pointue en matière de diagnostic pour les véhicules hybrides et électriques, ainsi qu'en termes de solutions de remorquage, d'installation et de maintenance des bornes de recharge électrique.



Inspiré par les succès des salons automobiles internationaux, l'"Automotive Show 2023" met en vedette des centres de formation spécialisés et des solutions de réparation durable.



Cette approche centrée sur l'économie circulaire reflète la vision du Maroc, qui s'illustre comme un leader dans la création d'un after-market innovant et durable, pour un secteur automobile prospère et respectueux de l'environnement.